Пьяная и неадекватная: российская певица сорвала собственный концерт

Певица МакSим сорвала собственный концерт в РФ, потому как не могла петь.

МакSим / instagram.com/maksimartist

Российская певица МакSим (Марина Абросимова), которая несколько месяцев находилась в тяжелом состоянии из-за осложнений коронавирусной инфекции, сорвала собственный концерт в Сочи.

Зрители посчитали, что певица вышла пьяной и совершенно не думала о том, чтобы нормально отыграть свой концерт.

По информации пропагандистского издания "Комсомольская правда", 18 марта певица появилась на сцене с музыкантами и начала петь вживую. "Точнее попыталась – голос звучал слабо, в ноты не попадала, двигалась медленно как заторможенная. Через 20 минут часть зрителей начала покидать концерт, через 30 минут Марина (настоящее имя певицы - авт.) ушла со сцены", - сообщает издание.

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Официальный менеджмент поспешил сделать заявление о состоянии певицы и первым делом указал на проблемы со здоровьем. "У певицы поднялось давление, но она решила не отменять выступление, чтобы не подводить публику; во время концерта Марине стало хуже, потому она покинула сцену; деньги за билеты возвращают по месту приобретения; здоровьем артистки занимаются врачи", - сообщило СМИ.

Зрители, которые приехали на концерт певицы назвали ее "пьяной и неадекватной". Они были в ярости - многие специально прилетели в Сочи ради концерта. Цена билета доходила до 15 000 рублей (около 7 тыс гривен).

Позже сама певица выложила пост на своей странице в Telegram, где написала, что ей стало плохо прямо во время концерта.

Напомним, ранее МакSим призналась в том, что пережила остановку сердца. Врачи подключили к ней аппарат ЭКМО, который заменяет работу сердца. По словам звезды, если бы его не было, врачам не удалось бы спасти ей жизнь.

Кроме того, как рассказала девушка рассказала в интервью Ксении Собчак, она осознавала тот факт, что близка к смерти. При этом она сохраняла спокойствие. А когда впервые после комы увидела за окном деревья - расплакалась.

Кроме того, ранее звезда обнародовала в своем инста-блоге ролик, на котором позирует в сексуальных образах. Девушка снималась в фотосессии в боди, платье с экстремальными разрезами и декольте. Стоит отметить, что они идеально подошли по фигуре похудевшей МакSим.

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