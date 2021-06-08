Джокер Хоакин Феникс признался, будет ли его сын веганом

Джокер - Хоакин Феникс / Warner Brothers Ukraine

Сыгравший Джокера Хоакин Феникс - веган, и это уже знают давно все, кто интересуется его жизнью. Еще в 2020 году во время коронавирусног карантина, Руни Мара родила ему сына, которого они воспитывают вместе.

В интервью The Sunday Times Хоакин рассказал, что не намерен навязывать свой образ жизни своему ребенку.

"Ну, конечно, я хотел бы надеяться, что он станет веганом, но я не собираюсь навязывать свою веру своему ребенку. Я не думаю, что это правильно", – отметил актер.

Он объяснил, что собирается предоставить своему ребенку определенную свободу выбора, но с ограничениями. В частности, актер негативно настроен против McDonald's, детских книг про животных, и доступа ребенка к информации, которую невеганы считают нормальной.

"Я не собираюсь знакомить его с тем, что в McDonald's есть Happy Meal, потому что в этой трапезе нет ничего чертовски счастливого. Я не собираюсь говорить ему, что это нормально – читать книги о замечательных маленьких животных на ферме, как они говорят "хрю-хрю" и "му-му", и не говорить ему, что это и есть гамбургер. В общем, я не собираюсь увековечивать ложь, но я также не собираюсь заставлять его стать веганом. Я просто буду поддерживать его. Это мой план", - объяснил Феникс.

Напомним, что не только Хакин Феникс веган - его девушка руни Мара также придерживается таких взглядов на жизнь.

Как когда-то объяснял Феникс, он решил перестать есть мясо, когда в детстве увидел, как пойманную рыбу бьют головой, чтобы убить.

Ранее Главред сообщал, что Хоакин Феникс потребовал огромный гонорар за то, чтобы сыграть еще в двух фильмах с Джокером.

За игру в первом Джокере 2019 года Хоакин Феникс получил Оскар, а фильм побил все рекорды в категории фильмов с рейтингом R.