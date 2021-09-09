Дженнифер Лоуренс беременна первенцем от своего супруга

Дженнифер Лоуренс / Reuters

Звезда Голодных игр, душа всех официальных церемоний Дженнифер Лоуренс призналась, что она беременна первенцем. Отец ребенка Дженнифер Лоуренс - ее муж Кук Маруни.

Как сообщило издание People, им официально подтвердил это представитель актрисы.

Актриса не разглашает сроки беременности, так что дата родов неизвестна. Сейчас Дженнифер Лоуренс 31 год, а Куку Маруни - 37.

Лоуренс и Марони впервые начали встречаться в 2018 году, потом актриса вышла за него замуж в феврале 2019 года.

Церемония прошла в роскошном поместье Белкорт в Ньюпорте, особняке в Ньюпорте, спроектированном в 1894 году американским архитектором Ричардом Моррисом Хантом.

О своем желании стать мамой Лоуренс говорила еще за несколько лет до встречи с Марони. Тогда в интервью журналу Glamour она призналась, что для полного счастья ей не хватает ребенка. Теперь ее мечта сбылась.

Ранее Кайли Дженнер призналась, что беременна второй раз - уже официально.