Кайли Дженнер беременна второй раз - уже официально

Кайли Дженнер / Instagram

Американская светская львица, звезда реалити Кайли Дженнер подтвердила свою беременность трогательным видео, на котором показала и положительный тест, и радость родственников.

Кайли Дженнер опубликовала в своем Instagram пост, в котором отметила Трэвиса Скотта, и показала нарезку моментов - позитивный тест, появившийся живот, первый поход на УЗИ, домашняя вечеринка и комментарии родственников.

"Плачу!", - заявила Ким Кардашьян.

"Я не могу с этим справиться!", - добавила супермодель Кендалл Джнннер.

На кадрах также запечатлены отец будущего ребенка со старшей дочерью, трехлетней Сторми Уэбстер (Stormi Webster).

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На каком сроке находится девушка, и когда звезды станут родителями во второй раз, пока неизвестно.

Всего за 6 часов видео с подтверждением беременности Кайли Дженнер набрало 45 миллионов просмотров. Поклонники поздравляют ее и шлют самые разные пожелания молодой маме и будущему ребенку.

Сейчас уже собралось 189 тысяч комментариев.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт - история отношений

Трэвис Скотт и Кайли Дженнер начали встречаться в 2017 году, а уже в 2018-м на свет появилась их дочка Сторми.

Пара на время рассталась в 2019 году и с тех пор неоднократно провоцировали слухи о возобновлении романа.

Источники не раз сообщали, что пара осталась вместе и любит друг друга, но просто не афиширует это.

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