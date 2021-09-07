Карди Би и рэпер Offset стали родителями во второй раз

Карди Би / Getty Images

Рэперша Карди Би родила второго ребенка. Певица опубликовала фотографию из больницы в своем Инстаграм.

Она и ее муж, рэпер Оффсет выглядят очень счастливыми, держа на руках новорожденного малыша, который появился на свет 4 сентября.

Хоть пара и объявила о рождении сына через два дня после родов, они уже успели дать комментарий изданию TMZ.

"Мы так рады наконец встретить нашего сына. Его уже так любят семья и друзья, и мы не можем дождаться, чтобы познакомить его с другими его братьями и сестрами", — цитирует их издание.

Пара уже воспитывает трехлетнюю дочь Калчер Киари Сифес, которая родилась в июле 2018 года.

Карди Би вышла замуж за рэпера Offset осенью 2017. Она встречалась с ним всего несколько месяцев. После 14 месяцев брака артисты расстались были слухи о домашнем насилии, однако в начале 2019 года заявили о примирении.