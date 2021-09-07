УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Карди Би и рэпер Offset стали родителями во второй раз

7 сентября 2021, 11:49

Карди Би родила малыша своему мужу рэперу Offset после слухов об абьюзе.

Карди Би
Карди Би / Getty Images

Рэперша Карди Би родила второго ребенка. Певица опубликовала фотографию из больницы в своем Инстаграм.

Она и ее муж, рэпер Оффсет выглядят очень счастливыми, держа на руках новорожденного малыша, который появился на свет 4 сентября.

Хоть пара и объявила о рождении сына через два дня после родов, они уже успели дать комментарий изданию TMZ.

"Мы так рады наконец встретить нашего сына. Его уже так любят семья и друзья, и мы не можем дождаться, чтобы познакомить его с другими его братьями и сестрами", — цитирует их издание.

Пара уже воспитывает трехлетнюю дочь Калчер Киари Сифес, которая родилась в июле 2018 года.

Карди Би вышла замуж за рэпера Offset осенью 2017. Она встречалась с ним всего несколько месяцев. После 14 месяцев брака артисты расстались были слухи о домашнем насилии, однако в начале 2019 года заявили о примирении.

viber
новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Карди Би и рэпер Offset стали родителями во второй раз». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Опубликован рейтинг самых крутых Android-смартфонов с точки зрения цена-качествоОпубликован рейтинг самых крутых Android-смартфонов с точки зрения цена-качество Главный счастливчик месяца: гороскоп для Рака на сентябрь 2021 годаГлавный счастливчик месяца: гороскоп для Рака на сентябрь 2021 года Умер легенда мирового кино Жан-Поль БельмондоУмер легенда мирового кино Жан-Поль Бельмондо В Черкассах умер 7-летний Андрюша, замученный в доме у бабушкиВ Черкассах умер 7-летний Андрюша, замученный в доме у бабушки Что происходит с вашим телом, когда вы начинаете приседатьЧто происходит с вашим телом, когда вы начинаете приседать

Последние новости

13:07

В Раду проходят четыре партии, политсила Зеленского лидирует - новый опрос

13:00

Зеленый сладкий перец: названы шесть удивительных преимуществ для здоровья Видео

12:45

Меган Фокс произвела фурор в одном жакете поверх лифчика

12:44

Антициклон вытеснит аномальный холод: в Украине резко подскочит температура – синоптик Видео

12:37

Любовный гороскоп на неделю 6-12 сентября: расставание или тайный поклонник Видео

Реклама
12:30

"Мы о Крыме никогда не забудем": Украина объявила Кремлю об условии по встрече Зеленского и Путина Видео

12:28

Почему портится молоко и как продлить его срок годности: советы Видео

12:13

Украина предложила создать зону свободной торговли с США – Кулеба

11:56

ЖКХ-тарифы взлетят на 70%: эксперт рассказал, кому и где придется раскошелиться Видео

11:49

Карди Би и рэпер Offset стали родителями во второй раз

11:43

Карантин в Украине могут усилить с 13 сентября: названы регионы, где ситуация с COVID хуже всего Видео

11:37

Что едят и пьют долгожители перед сном: четыре главных продукта Видео

11:35

Две сестры 4 и 13 лет умерли от отравления в Винницкой области, их брат в больнице

11:25

Умер звезда Сиротского Бруклина и Страны Лавкрафта: полиция подозревает передозировку

11:20

Нельзя купить квартиру и открыть счет в банке: в Украине устроят тотальную проверку доходов

11:15

В Кривом Роге неизвестные расстреляли собак зоозащитника прямо у него во дворе Видео

11:03

Финансовый гороскоп на неделю 6-12 сентября: выигрыш, неожиданная прибыль или корысть

11:01

Когда Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, запреты и традиции праздника

10:57

Резня в РФ: брошенная девушка искромсала своего бывшего и пыталась покончить с собой

10:56

Надя Дорофеева в крошечных трусиках с мокрыми волосами похвасталась идеальным телом в ванной

Реклама
10:56

Не рассчитал, что за лето вырос: в Сумской области школьник застрял в заборе Видео

10:45

Лунный календарь на сентябрь 2021: знак свыше, несчастья и самый удачный день

10:30

Рассыпала "мертвую" землю под кабинетами: в Ромнах женщина пыталась навести порчу на мэра Видео

10:29

"Прервали жизнь не того ребенка": хирурги ошиблись и убили близнецов в утробе матери

10:14

"Я проснулась, спасибо тебе, Господь": жена Остапчука перенесла операцию

10:03

Мать ночует с младенцем на улице: выяснились новые подробности дикой истории в Одессе Видео

09:39

Американская система ПРО Украине не нужна, работаем над своей – Кулеба

09:32

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли длинные платья сказочной красоты, в которых очень тепло Фото Видео

09:28

Кровавая месть в Полтаве: стали известны детали атаки девушки с арбалетом на учителей Видео

09:15

Гороскоп на 7 сентября для всех знаков Зодиака: вещие сны или продвижение по службе Видео

08:36

Россияне, вы граждане Рейха теперь официально мнение

08:35

Атака с зеленкой: Пустовгар назвал мотив нападения и выдвинул обвинение Порошенко Видео

08:27

Резкий рост новых COVID-случаев: за сутки в Украине выявили более двух тысяч зараженных Видео

08:12

Бабье лето в Украине продлится до конца сентября - синоптик Видео

08:03

Оборвался трос клети с горянками: в результате аварии на шахте в "ЛНР" много погибших Видео

07:34

На Ровенщине парень снял дикое видео с мертвой лисой и опубликовал в Сети Видео

07:24

Путин превращается в посмешище мнение

06:44

Когда в Украину придет бабье лето: синоптик назвала дату Видео

05:50

Идеальная осенняя тренировка на улице: звездный тренер показал на видео 7 крутых упражнений

05:28

Как избежать эмоционального выгорания: эксперт дала ценные советы работающим на "удаленке" Видео

Реклама
04:59

Кардиолог рассказал, почему вредны для тела свежевыжатые соки

04:45

"Сахарная булочка": победительница Холостяка полностью обнажилась и свела с ума идеальными формами

04:32

Дожить до 500 лет: ученые рассказали, кому и где светит рекорд долголетия Видео

03:44

"Я – стриптизерша": девушка рассказала родителям о своем большом секрете через презентацию с мемами Видео

03:38

Украинцев ждет новый курс доллара и рост инфляции – аналитик

02:45

Угроза для жизни: мужчина проглотил мобилку, медики извлекали ее по частям

01:46

Америка отступает: эксперт предупредил о подготовке РФ военной эскалации на Донбассе Видео

01:38

Дочь Брюса Уиллиса топлес поразила воображение невероятной фигурой

01:18

В ООН заявили о риске "пробуждения" древних вирусов со смертельными последствиями для человечества Видео

01:10

Почему есть сало полезно для здоровья - объяснение диетолога

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять