Дженнифер Лопес намекнула на окончание карьеры

Певица сделала странное заявление, которое обеспокоило ее поклонников.

https://stars.glavred.info/dzhennifer-lopes-nameknula-na-okonchanie-karery-10541642.html Ссылка скопирована

Дженнифер Лопес намекнула на новую "эпоху" / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Латиноамериканская певица Дженнифер Лопес рассказала, что "This Is Me... Now" может стать ее последним альбомом.

По информации The Daily Mail, певица призналась, что ее новый альбом, посвященный ее отношениям с мужем-голливудским актером Беном Аффлеком. Альбом выйдет в пятницу, и по ощущением - это "конец эпохи" и "начало новой эры".

"Мы сделали кучу разных обложек альбомов", — рассказала она Entertainment Tonight.

видео дня

"Мы стараемся делать что-то особенное для фанатов, коллекционные предметы и тому подобные вещи, которые они смогут иметь вечно. Правда в том, что я даже не знаю, выпущу ли я когда-нибудь еще один альбом после этого. Это своего рода квинтэссенция проекта Дженнифер Лопес Джей Ло, и я действительно чувствую себя очень удовлетворенной", - говорит она.

На вопрос о том, что это может быть ее последняя студийная коллекция, она ответила: "Не говорите Бенни (менеджеру и соавтору), что я так думаю. Возможно, это мой последний альбом", - добавила звезда.

Далее она объяснила: "Я чувствую, что для меня это конец какой-то эпохи и начало новой, поэтому я бы никогда не сказала никогда, но сейчас я чувствую, что действительно вложила в это свое сердце и душу и я очень взволнована, и это определенно отняло у меня много сил".

Напомним, ранее Дженнифер Лопес за хороший гонорар в $5 млн (по нынешнему курсу ‒ более 188 млн гривен) выступила на открытии элитной гостиницы One&Only One Za'abeel в Дубае (ОАЭ).

Напомним, Аффлек и Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.

В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.