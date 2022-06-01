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Джамала появилась на обложке немецкого издания

1 июня 2022, 23:27

Джамала украсила обложку.

Джамала
Джамала несет украинскую культуру по всей Европе/ instagram.com/jamalajaaa/

Украинская певица Джамала украсила обложку немецкого издания GEO.

Этот выпуск посвятили Украине, ее истории, культуре и борьбе с россией, сообщает ТСН.

"Посмотрите на эту страну! Происхождение и самобытность Украины", – говорится на обложке.

"Радуюсь, что все больше стран, изданий, людей знакомит мир с нашей страной. На страницах номера есть и моя история: рассказала о нынешней жизни и нашей битве за свободу", - написала в посту артистка, добавив хештег #StandWithUkraine.

Фото Instagram

Напомним, ранее украинская певица Джамала рассказала, как она стала частью уникального шоу в городе Каунас.

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Как поделилась певица на своей странице в Facebook, она "стала частью уникального перформанса на воде в рамках Kaunas 2022, который невозможно повторить". По словам певицы, шоу полностью зависело от погодных условий. И как это часто бывает, в этот день погода была не слишком friendly. Дождь, ветер и прохлада реки.

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