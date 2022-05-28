Джамала показала кадры невероятного концерта на воде

Украинская певица Джамала рассказала, как она стала частью уникального шоу в городе Каунас.

Как поделилась певица на своей странице в Facebook, она "стала частью уникального перформанса на воде в рамках Kaunas 2022, который невозможно повторить". По словам певицы, шоу полностью зависело от погодных условий. И как это часто бывает, в этот день погода была не слишком friendly. Дождь, ветер и прохлада реки.

"Несмотря на это, тысячи людей, вовлеченных в шоу, работали с идеальной слаженностью. Музыканты, акробаты, виндсерферы, каякеры, зрители стали единым организмом. Все ради общей цели – создание волшебного действа. Тогда я подумала, что наша история очень похожа на лодку, которую беспощадно поливает дождь и носит в разные стороны течение. Но если продолжить быть единым организмом, то есть шанс дойти до нашей цели – свободы", - написала Джамала.

Она также отметила важную деталь: об Украине напомнили на одном из самых масштабных художественных событий Европы. "Спектакль, который я открыла песней "1944", посетило более 10 000 зрителей. Благодарность организаторам, понимающим важность содержания темы войны в инфопространстве", - прокомментировала певица.

Напомним,