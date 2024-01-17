Две недели в больнице и изоляция до Пасхи: Кейт Миддлтон госпитализировали

42-летней принцессе Уэльской необходимо много времени для восстановления.

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Кейт Миддлтон сделали операцию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Кенсингтонский дворец, резиденция наследных принцев Великобритании, сообщил тревожную новость - Ее высочество принцесса Кэтрин Уэльская вчера была доставлена в больницу, где ей провели операцию на брюшной полости. Согласно заявлению, хирургическое вмешательство было плановым, и прошло успешно.

Тем не менее Кейт Миддлтон будет оставаться в больнице как минимум две недели. Далее дома ее ожидает длительный процесс восстановления - по предварительным прогнозам принцесса Уэльская не сможет вернуться к выполнению своих королевских обязанностей как минимум до Пасхи-2024 (31 марта - прим. редактора).

Кроме того в заявлении от лица Кэтрин Уэльской была выражена просьба о сохранении ее персональных медицинских данных в секрете. Это означает, что причины для ее госпитализации британский королевский двор не будет оглашать в дальнейшем.

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Повышенный интерес к состоянию здоровья Миддлтон может негативно отразиться на ее с принцем Уильямом детях - 10-летнем Джордже, 5-летнем Луи и 8-летней Шарлотте. В связи с этим семья Уэльских также выразила надежду, что приватность их наследников не будет нарушена неуместными притязаниями на частную информацию.

Официальное заявление Кенсингтонского дворца про госпитализацию принцессы Уэльской Кэтрин / instagram.com/princeandprincessofwales

Ранее королевский эксперт уличил Кейт Мидлтон в жесткости - Валентин Лоу выразил свое убеждение в том, что ее публичный образ намеренно смягчают, а в быту будущая королева "стальная".

Также, после коронации Чарльза III, королевский эксперт Даниэла Эльзер выразила мнение о том, за что Чарльз III возненавидит Кейт Миддлтон, которая набирает влияние при дворе.

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