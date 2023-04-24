Две девушки, одна судьба: как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Зиту и Гиту в одноименном фильме

Сложная драматическая роль Хеме Малини досталась в 24 года, и подарила ей любовь и всенародное признание.

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Хема Малини сыграла главную роль в фильме "Зита и Гита" (1972) / imdb.com

Самый кассовый фильм Индии 1972 года - фильм "Зита и Гита" режиссера Рамена Сиппи. Четыре года спустя его показали на территории СССР, и вычурный сюжет про близнецов, разделенных при рождении, щедро приправленный индийским колоритом, танцами и яркими красками, моментально занял особое место в сердцах зрителей.

Богатая пара под покровом ночи спешит в город - у женщины начались схватки. Однако доехать до больницы они не успевают, и она рожает в хижине, где ей помогает цыганка. Наутро выясняется что женщина родила близнецов - одна девочка, Зита, уехала с ними, а другую, Гиту, цыганка спрятала, и воспитала, как собственную дочь.

Зита растет доброй и кроткой, хоть и гостьей в собственном богатом доме: ее родители умерли, а она хоть и является богатой наследницей, но не может распоряжаться деньгами до своего замужества. До тех пор ее опекуном становится злобная тетушка, которая держит Зиту за прислугу, а сама купается в роскоши. Хорошая жизнь неведома и Гите. Правда, по другой причине - на жизнь она зарабатывает цирковыми представлениями со своими друзьями, что также далеко от амбиций гордой и уверенной в себе девушки. Волею судьбы они меняются местами, а в конце зрителя ждет непременный хэппи-энд со свадьбой, песнями и танцами.

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Сложную двойную роль в фильме "Зита и Гита" сыграла молодая индийская актриса и танцовщица Хема Малини, которая к тому моменту уже стала популярной благодаря совершенному владению традиционными индийскими театральными танцами, которыми она обучалась у гуру.

Хема Малини в фильме "Зита и Гита" (1972) / imdb.com

"Зиту и Гиту" можно считать лишь началом удивительной и пестрой карьеры Хемы Малини - это был всего ее 12 фильм из более чем 160, в которых она снялась, как актриса. Из них в 35 она снялась с Дхармендрой (в том числе и "Зита и Гита" - там он сыграл Раку, друга Гиты и возлюбленного Зиты) - индийским актером, который в последствии стал ее мужем.

Кроме актерской деятельности Малини занимается и продюсированием фильмов. Она основала собственную компанию "Hema Malini creations". Также артистка увлекается политикой, и является депутатом Парламента Индии от Индийской народной партии. Сейчас Хеме 74 года. Она по-прежнему танцует, все еще снимается в кино, и купается во всеобщем признании.

Как Хема Малини з "Зиты и Гиты" выглядит сейчас / instagram.com/dreamgirlhemamalini

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