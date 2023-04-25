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Дважды в одну реку: Дженнифер Энистон поймали на свидании с бывшим мужем

Анна Подгорная
25 апреля 2023, 17:42 обновлено 25 апреля, 17:42
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"Рейчел Грин" так и осталась одинокой, и после нее у Теру не было серьезных отношений.
Дженнифер Энистон, Джастин Теру
Дженнифер Энистон и Джастин Теру были замечены на свидании / ua.depositphotos.com

Одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, звезда культового сериала Друзья и одна из самых красивых женщин по версии журналов People, Cosmopolitan и Esquire Дженнифер Энистон, увы, к своим 54 годам так и не смогла обрести свое личное счастье.

С 2000 по 2005 годы она была замужем за американским актером Брэдом Питтом, в 2011 году познакомилась с актером Джастином Теру, но и с ним брак закончился разводом в 2018-ом. В прессе тогда ходило множество слухов о том, почему же они расстались - из-за измен Теру, из-за неспособности Энистон зачать ребенка, из-за ревности к бывшему мужу актрисы или нежелания вить семейное гнездышко в Нью-Йорке вместо Лос-Анджелеса.

Как бы там ни было, оба бывших супруга в один голос твердят, что расстались без драмы и хорошими друзьями. После развода они не были замечены в новых громких романах. И папарацци, похоже, нашли для этого вескую причину.

видео дня

На днях Джастин и Дженнифер были замечены на романтическом свидании в одном из нью-йоркских ресторанов. Снимки тут же разлетелись по фанатским страницам пары в Instagram.

Как видно на фото, встреча бывших супругов была крайне теплой - Теру и Энистон обнялись при встрече, а актер преподнес экс-возлюбленной розу на длинной ножке. Стоит ли воспринимать это, как намек на воссоединение, или просто встречу двух старых друзей, актеры пока комментировать отказываются.

Смотрите свежие фото Дженнифер Энистон и ее бывшего мужа Джастина Теру на свидании:

Ранее американская актриса и певица Элисон Портер, которая стала известной благодаря главной роле в фильме "Кудряшка Сью" (1991), вышла замуж за друга детства, свадьбу с которым считает своей судьбой.

Также стал известен вероятный пол второго ребенка певицы Рианны, которая огорошила фанатов новостью про беременность - папарацци поймали артистку за покупками для будущего малыша.

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