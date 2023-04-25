Дважды в одну реку: Дженнифер Энистон поймали на свидании с бывшим мужем

Одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, звезда культового сериала Друзья и одна из самых красивых женщин по версии журналов People, Cosmopolitan и Esquire Дженнифер Энистон, увы, к своим 54 годам так и не смогла обрести свое личное счастье.
С 2000 по 2005 годы она была замужем за американским актером Брэдом Питтом, в 2011 году познакомилась с актером Джастином Теру, но и с ним брак закончился разводом в 2018-ом. В прессе тогда ходило множество слухов о том, почему же они расстались - из-за измен Теру, из-за неспособности Энистон зачать ребенка, из-за ревности к бывшему мужу актрисы или нежелания вить семейное гнездышко в Нью-Йорке вместо Лос-Анджелеса.
Как бы там ни было, оба бывших супруга в один голос твердят, что расстались без драмы и хорошими друзьями. После развода они не были замечены в новых громких романах. И папарацци, похоже, нашли для этого вескую причину.
На днях Джастин и Дженнифер были замечены на романтическом свидании в одном из нью-йоркских ресторанов. Снимки тут же разлетелись по фанатским страницам пары в Instagram.
Как видно на фото, встреча бывших супругов была крайне теплой - Теру и Энистон обнялись при встрече, а актер преподнес экс-возлюбленной розу на длинной ножке. Стоит ли воспринимать это, как намек на воссоединение, или просто встречу двух старых друзей, актеры пока комментировать отказываются.
Смотрите свежие фото Дженнифер Энистон и ее бывшего мужа Джастина Теру на свидании:
Ранее американская актриса и певица Элисон Портер, которая стала известной благодаря главной роле в фильме "Кудряшка Сью" (1991), вышла замуж за друга детства, свадьбу с которым считает своей судьбой.
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