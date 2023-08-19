Два раза возвращался на фронт после ран: под Запорожьем погиб известный актер

В боях с российскими оккупантами погиб известный украинский актер Алексей Хильский. Он отдал жизнь за Украину на Запорожском направлении.

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Алексей Хильский на фронте был главным сержантом разведроты / коллаж Главред, фото Facebook и ua.depositphotos.com

В сражениях с российскими агрессорами погиб популярный украинский актер Алексей Хильский. Об этом сообщила его супруга, актриса Надежда Хильская и коллега, актриса Наталья Васько.

Хильский дважды возвращался на фронт после ранений. И лишился жизни в боях на Запорожском направлении.

"Я пишу, но сама не могу до конца в это поверить. Леша погиб. Погиб во время выполнения боевого задания. Он был лучшим из всех, кого я знаю. Самым хорошим! Самым красивым! Самым талантливым! Все, за что он брался ‒ он делал со страстью. А какая у него была жажда жизни! Он так любил жизнь! Я люблю тебя, мой воин", – написала супруга актера.

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Алексей Хильский с женой / Facebook

Хильский нес службу в 46-й отдельной аэромобильной бригаде ДШУ на должности главного сержанта взвода разведывательной роты. Он участвовал в наступлении на Херсоне, а затем ‒ в жестоких боях в Бахмуте и в Соледаре.

После победы он хотел вернуться к своей основной профессии. До войны Хильский много снимался в кино и популярных сериалах, среди которых: "На твоей стороне", "Наседка", "Крепостная", "Врач Ковальчук", "Опер по вызову", "Загадка для Анны" и многие другие.

Напомним, в июне во время наступления украинских военных оккупанты подбили военную машину с украинскими бойцами, среди них оказался и режиссер, младший лейтенант Олег Сенцов.

Напомним, на фронте погиб известный украинский актер театра Филипп Виннер. 9 июля актеру должно было исполниться 32 года.

Винер еще в начале полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ и стал на защиту Украины от российских оккупантов.

С декабря 2022 года защитник служил на передовых позициях Донецкой области. Актер известен тем, что во время службы записывал эмоциональные видео, где читал поэзию украинских поэтов.

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