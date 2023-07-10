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"Семья нашего театра обеднела": на войне погиб известный украинский актер

Мария Тупик
10 июля 2023, 19:33 обновлено 10 июля, 19:39
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Известно, что Филипп Винер еще в начале полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ и стал на защиту Украины от российских оккупантов.
Погиб известный актер
Погиб известный актер / Коллаж Главред, фото instagram.com/philipwinner90

Известный украинский актер театра Филипп Виннер защищая Украину от российских оккупантов погиб на востоке.

Как сообщили в Facebook "ЧЕсного Театру", актеру должно было 9 июля исполниться 32 года.

"Наш актер, Филипп Виннер навсегда в строю. Семья нашего театра обеднела. С первых дней вторжения Филипп защищал нашу землю в самых горячих точках и продолжал жить театром, на его странице увидите стихи из окопов, он привез театр с собой на войну. Его убила Россия. Не простим. Искренние соболезнования семье и друзьям", - говорится в сообщении.

видео дня

Известно, что Филипп Винер еще в начале полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ и стал на защиту Украины от российских оккупантов.

С декабря 2022 года защитник служил на передовых позициях Донецкой области. Актер известен тем, что во время службы записывал эмоциональные видео, где читал поэзию украинских поэтов.

Ранее сообщалось, что в бою с российскими оккупантами под Бахмутом 2 июля погиб львовский художник, шеф-повар и блогер Андрей Гудыма. Без отца осталась его дочь Юлия.

Напомним, в боях за Украину погиб 35-летний защитник Украины, воин-разведчик Леонид Краснов (позывной – Месси). Он был одним из основателей боевой группы К-2 в составе 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы.

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