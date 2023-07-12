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"Два идиота не могут договориться": украинская диджей обгадила матом саммит НАТО и украинского президента

Алена Кюпели
12 июля 2023, 16:28 обновлено 12 июля, 16:46
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Некая диджей Диана Кху высказала свое недалекое мнение относительно саммита НАТО и войны.
Певица Диана КХУ, которая
Певица Диана КХУ, которая "эксперт" по решениям НАТО / Instagram/diannakhu

Украинская, с позволения сказать, диджей, которая называет себя "Украинская Покахонтас" матом подвела свои недалекие итоги исторического саммита НАТО, который сейчас проходит в Вильнюсе и имеет важнейшее значение для Украины.

Эта силиконовая "музыкант", которая гордо носит в социальной сети Instagram псевдоним dianna khu (тут так и хочется дописать локацию, до которой Диана не дошла), высказала свое недовольство тем, что сам саммит и подготовка к нему мешают ДианеКХУ отдыхать.

Украинская диджей ругает саммит, который
Украинская диджей ругает саммит, который "ничего не даст" / Instagram/diannakhu

Но даже не это главное. Певица пояснила, отчего же Россия напала на Украину.

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На фото - диджей Диана и вся ее интеллектуальная собственность:

Диджей Диана собственной персоной
Диджей Диана собственной персоной / Instagram/diannakhu

"Несколько дней тут проходит этот гребанный (неценз.) саммит, который совсем (неценз.) не поможет и все останется как есть. Все как было, так и будет. Они достали (неценз.). Столько бабок выкинули, столько бабок потрачено на эту войну. Столько ребят гибнет, столько детей без родителей остались, столько всего пропало", - делится силиконовый эксперт сидя на балконе в тени своих губ.

По мнению Кху, Россия напала на Украину из-за того, что "два идиота (неценз.) не могут поделить территории, власть и бабки". Напомним, военное вторжение России в Украину комментирует гражданка Украины, музыкант и диджей, сидя в Вильнюсе. Она также пожелала "идиотам" гореть в аду.

А разозлило "Покахонтас" то, что у нее над домом летают "гребанные" (неценз.) вертолеты, которые пугают певицу. Она даже пожаловалась, что у нее появились морщины на лбу, который "она закалывает". Судя по ее ее умозаключениям, ботоксная иголка достает и до мозга.

Передать привет лично Диане КХУ можно тут

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что скончалась российская певица украинского происхождения, которая поддержала военное вторжение России в Украину, Лолита Милявская.

Ранее также стало известно о том, что украинская поп-певица Maruv (настоящее имя – Анна Корсун), которая после начала полномасштабного военного вторжения РФ пропала со всех радаров и до сих пор публично не осудила страну-агрессора, надеется вернуться в Украину после победы Киева над Москвой.

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