УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Мы пишем новую историю, пока россияне пишут доносы": Дурнев рассказал, как выбить из себя все российское

10 августа 2022, 23:50

Телеведущий назвал лайфхаки, как дистанцироваться от сумасшедшего соседа.

Алексей Дурнев
Алексей Дурнев / Открытые источники

Украинский ведущий и блогер Алексей Дурнев на своей странице в Instagram рассказал, как "убить в себе" русский мир.

По его словам, чтобы навсегда отмахнуться от "русского мира", нам недостаточно "победить орков и обрезать все контакты с россиянами". Нам нужно выкорчевать это из себя.

"Как это сделать? Начало логично: отказаться от всего русского, перейти на украинский язык и поддерживать собственную культуру. Затем делать маленькие, но системные шаги в сторону лучшего себя. Будьте дружелюбны. Здоровайтесь с коллегами в общественном транспорте, спортзале и супермаркетах. Не бросайте окурки. Помогайте окружающим в мелочах. Просто улыбайтесь людям. Русских заграницей всегда выдают нахмуренные брови и недовольство. А нас – желто-голубое сердце на рубашке и заинтересованность", - пишет он.

Читайте такжеПочему украинцы разводятся во время войны - Алексей Дурнев назвал главную причину

Он также добавил, что необходимо найти себе интеллигентное хобби: читайте книги, ходите в театр и на выставки, слушайте научные подкасты. Украинцы всесторонне развиты, поэтому их очень трудно завербовать. Мы пишем новую историю, пока россияне пишут доносы.

"Мы мыслим стратегически, пока "русскомирцы" хотят прервать ситуативную выгоду, воруя наши унитазы", - добавляет он. ⠀По его словам, важно учить иностранный язык. "Смотрите Netflix в подлиннике с субтитрами. Не слушайте русскую музыку и не смотрите их шоу – это контент для скота с берегов волги, оно нас не касается, пусть плывет себе. Даже палкой в ​​это не тыкайте, отвратительно", - пишет Дурнев.

"Давайте договоримся, что мы – европейская нация и должны вести себя соответственно. А наши северные соседи – это потомки дикарей, которые до сих пор любят увешаться мехом и золотом, чтобы с одной стороны демонстрировать свое состояние, а с другой – легко было бежать, забрав все самое ценное. Между нами пропасть, которую мы должны расширить до размеров черной дыры. В наших силах это сделать очень быстро. Достаточно каждый день работать над собой", - добавляет он.

Напомним, ведущий и блогер Алексей Дурнев в комментарии журналисту Дмитрию Гордону заявил, что самым страшным для российских пропагандистов Соловьева и Скабеевой – потерять все то, что они получили, продавая совесть.

"Они уже немолодые люди. Свою жизнь они посвятили тому, чтобы торговать совестью. Это у них достаточно успешно получилось", - отметил Дурнев.

Алексей Дурнев
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:13

Не волнуйся, любимый: Пугачева нежно обратилась к Галкину

00:03

Гороскоп на сегодня, 11 августа 2022: Овнам – подсказки судьбы, Близнецам – волнение, Рыбам – врагиВидео

10 августа, среда
23:50

"Мы пишем новую историю, пока россияне пишут доносы": Дурнев рассказал, как выбить из себя все российское

23:47

В Донецке вспыхнул пивзавод: оккупанты сообщают об утечке аммиакаВидео

23:34

В сети озвучили умопомрачительную цену за корпоратив Урганта

Реклама
23:27

Потери и оружие: Зеленский назвал главные факторы победы Украины в войнеВидео

23:18

"Пришла, увидела, влюбилась": Лилия Ребрик показала удивительную гибкость на гимнастическом матеВидео

23:09

Приносят беду и забирают удачу: какие 5 предметов в доме магнитом притягивают бедностьВидео

23:04

В РФ уже ноют о "драматическом положении" своих войск в УкраинеВидео

23:03

Выживший из ума старик: Пригожин публично оскорбил Макаревича

22:27

У самого популярного российского ведущего подозревают рак

22:26

В Бахмуте пекло и много погибших: оккупанты Ураганами обстреляли центр городаВидео

22:23

Как убрать масляное пятно за 10 минут без стирки: простой эффективный способ

22:17

"Будет гораздо жестче": в Госдуме разразились бреднями о "точке невозврата" в войне

22:11

Арестович озвучил самый худший сценарий развития войны для УкраиныВидео

21:40

Приметы на Медовый спас 14 августа: какие 3 запрета нельзя нарушать, чтобы не попасть в бедуВидео

21:31

"Мне конец": Арестович поведал, что сказал жене и детям в первый день войныВидео

21:30

В Черногории в одном из кафе официанты носят форму с символом агрессии РФ

21:12

"Это впервые прозвучит в СМИ": Арестович признался, когда впервые узнали о планах вторжения РФВидео

20:54

Взрывы в Крыму: аэродром вышел из строя, уничтожены 9 самолетов, которые били ракетами по УкраинеВидео

Реклама
20:52

Звезда Сватов отреагировала на пророссийскую позицию Федора Добронравова

20:50

На грани дефолта: кредиторы приняли важное решение по госдолгу Украины - Reuters

20:36

Угроза ракетного удара: Россия сосредоточила вокруг Украины около 20 самолетовВидео

20:10

Приметы на 12 августа: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы разбогатетьВидео

20:09

Отличная работа: в ВСУ рассказали о последствиях взрывов на авиабазе в Крыму

20:08

Нацгвардеец сбил с ЗРК "Игла" российский штурмовик Су-25Видео

20:04

Переименовать "сладкую вату" в "їстівну бавовну" : Клопотенко сделал яркую инициативуВидео

19:33

ФБУ: решение об "избрании" Кирилла Шевченко отменено, созываемая им конференция - незаконна

19:32

Зверства россиян: на блокпосте в Васильевке скончалось 10 украинцевВидео

19:29

Пенсионерка в Москве "сдала" полиции соседку-украинку за слова, что Украина победит

19:21

Почему война между США и Китаем завершилась, даже не начавшисьмнение

19:19

В Киев доставили тела еще 16 погибших защитников МариуполяВидео

19:15

Не дружат с головой: 5 знаков зодиака – самые большие чудаки гороскопаВидео

19:07

"Мне они привиделись": Регина Тодоренко показала фото своих родов с мужем и сыном

19:00

Нагар "слетает" сам: как очистить утюг таблеткой для посудомойки за 30 секунд

18:50

Как правильно заморозить сливу на зиму и как долго сохранить фрукт в холодильнике

18:50

День сына и дочери 2022: дата, традиции праздника и поздравления

18:45

У Зеленского назвали "дешевым спектаклем" намерения России обвинить Украину в обстрелах ЗАЭСВидео

18:30

"Родилась первая принцесса": чехи в средневековом замке приютили беженок-украинок

18:22

Активную фазу войны в Украине нужно завершить до конца осени: Ермак назвал причинуВидео

Реклама
18:19

"Это еще не перелом в войне": экс-посол США в Украине объяснил последствия взрывов в КрымуВидео

17:46

Вляпалась в новый скандал: Лорак решила покинуть РоссиюВидео

17:29

Удар по Крыму: как сдулся главный козырь Кремля - ядерный шантажмнение

17:29

Судьбоносные перемены и большая удача: три знака зодиака станут счастливчиками до конца лета

17:25

Доллар по 40 грн и увеличение спроса на валюту: эксперт дал неутешительный прогноз на августВидео

17:21

Полная изоляция: россиянам хотят запретить посещать ЕвропуВидео

17:02

Маковей 2022: дата, традиции и запреты дня

16:53

Тяжелое время для Украины: астрологи предупредили о массовых разрушениях в Полнолуние 12 августаВидео

16:48

Мощный удар по Крыму: уничтожены не менее 60 оккупантов, еще 100 человек были ранены - ГеращенкоВидео

16:47

"Жили как у себя дома": россиянка закатила истерику, потому что выезжает из Крыма из-за взрывовВидео

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять