"Мы пишем новую историю, пока россияне пишут доносы": Дурнев рассказал, как выбить из себя все российское

Алексей Дурнев / Открытые источники

Украинский ведущий и блогер Алексей Дурнев на своей странице в Instagram рассказал, как "убить в себе" русский мир.

По его словам, чтобы навсегда отмахнуться от "русского мира", нам недостаточно "победить орков и обрезать все контакты с россиянами". Нам нужно выкорчевать это из себя.

"Как это сделать? Начало логично: отказаться от всего русского, перейти на украинский язык и поддерживать собственную культуру. Затем делать маленькие, но системные шаги в сторону лучшего себя. Будьте дружелюбны. Здоровайтесь с коллегами в общественном транспорте, спортзале и супермаркетах. Не бросайте окурки. Помогайте окружающим в мелочах. Просто улыбайтесь людям. Русских заграницей всегда выдают нахмуренные брови и недовольство. А нас – желто-голубое сердце на рубашке и заинтересованность", - пишет он.

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Он также добавил, что необходимо найти себе интеллигентное хобби: читайте книги, ходите в театр и на выставки, слушайте научные подкасты. Украинцы всесторонне развиты, поэтому их очень трудно завербовать. Мы пишем новую историю, пока россияне пишут доносы.

"Мы мыслим стратегически, пока "русскомирцы" хотят прервать ситуативную выгоду, воруя наши унитазы", - добавляет он. ⠀По его словам, важно учить иностранный язык. "Смотрите Netflix в подлиннике с субтитрами. Не слушайте русскую музыку и не смотрите их шоу – это контент для скота с берегов волги, оно нас не касается, пусть плывет себе. Даже палкой в ​​это не тыкайте, отвратительно", - пишет Дурнев.

"Давайте договоримся, что мы – европейская нация и должны вести себя соответственно. А наши северные соседи – это потомки дикарей, которые до сих пор любят увешаться мехом и золотом, чтобы с одной стороны демонстрировать свое состояние, а с другой – легко было бежать, забрав все самое ценное. Между нами пропасть, которую мы должны расширить до размеров черной дыры. В наших силах это сделать очень быстро. Достаточно каждый день работать над собой", - добавляет он.

Напомним, ведущий и блогер Алексей Дурнев в комментарии журналисту Дмитрию Гордону заявил, что самым страшным для российских пропагандистов Соловьева и Скабеевой – потерять все то, что они получили, продавая совесть.

"Они уже немолодые люди. Свою жизнь они посвятили тому, чтобы торговать совестью. Это у них достаточно успешно получилось", - отметил Дурнев.