Дурнев назвал причину терроризма в его родном Мариуполе

У шоумена есть ощущение непрерывного ужаса и просто страшного сна.
Украинский шоумен Алексей Дурнев назвал бомбардировку родного Мариуполя шантажом.
"Это шантаж. Попытка показать, что может быть, если мы не сдадимся, что будет с людьми и городами. Вести военные действия в условиях такого большого города – это целое дело, потому что там река, укрепления, заводы", – сказал Дурнев в программе "Слава+".
Кроме того, он отметил, что война в 2014 году и та, что происходит сейчас, - это две разные истории.
В частности, сейчас у шоумена есть ощущение непрерывного ужаса и просто страшного сна.
Также Дурнев сказал, что в Мариуполе у него остались родственники - тетя и двоюродный брат, но что с ними - он не знает, ведь с начала войны с ними пропала связь.
Напомним, в России задержали уроженца Донецка, певца Игоря Левченко. Его арестовали за то, что он с первых дней войны в Украине поддерживал украинцев.
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