Дуэйн Джонсон отказался от съемок в Форсажах и намекнул на ложь Вин Дизеля

Дуэйн Джонсон / Getty Images

Ситуация с актерским составом франшизы Форсаж все больше нагнетается. Будущий Черный Адам из кинокомикса опроверг заявления Вин Дизеля о том, что их конфликт был ненастощим.

Как сообщил Дуэйн Джонсон изданию The Hollywood Reporter, он не будет больше сниматься в фильмах серии Форсаж.

"Я посмеялся, причем хорошенько так. Мне кажется, над этими словами все неплохо посмеялись. И ничего больше я, пожалуй, говорить не стану.

Я уже пожелал им всего самого лучшего. Пожелал успехов с Форсажем 9. И желаю только удачи с десятой и одиннадцатой частями, да и другими фильмами по Форсажу, которые они будут делать без меня", - посоветовал.Читайте такжеРеальность, прости, реальность, прощай - рецензия и обзор фильма Форсаж 9 с Вин Дизелем

Сам Дизель утверждал, что специально вступал в конфликты, чтобы добиться нужной актёрской игры и как следует передать образ спецагента Люка Хоббса на экране. Но Джонсон явно не воспринял слова бывшего коллеги по площадке всерьёз и, судя по всему, не верит, что тот мог чего-то добиться своим поведением.

Отвечая на вопрос, "Скала" также дал понять, что уже не появится в оставшихся номерных фильмах серии. Похоже, Хоббса стоит ждать только в спин-оффах Форсажа - в лучшем случае.

Речь идет о конфликте в 2016 году, который разгорелся за кулисами съемок.