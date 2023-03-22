Дорофеева вытянула Кацурина на сцену, чтобы зацеловать его

Украинская певица Надя Дорофеева, во время своего финального концерта в Луцке, неожиданно вызвала на сцену своего бойфренда-ресторатора - Михаила Кацурина, который находился на концерте певицы.
Несмотря на то, что тот прятался за головами зрителей, Наде все-таки удалось вытащить его на сцену, чтобы поцеловать и исполнить совместную песню "Чтобы не было".
"Мне дома капец будет", - пошутила Дорофеева, пока Кацурин шел к сцене.
Напомним, ранее Надя Дорофеева пожаловалась то, что у нее внезапно ухудшилось самочувствие из-за которой есть пришлось отменить концерт своего турне в Луцке.
"Луцк, дорогие, я так ждала нашей встречи сегодня, но из-за болезни вынуждена перенести концерт. Вчера сил на выступление еще хватило, но сегодня очень-очень плохо себя чувствую", – написала она.
Кроме того, ранее Дорофеева выложила фото, которые очень порадовали ее поклонников.
На фото певица показала свои любимые луки, характерные для ее стиля. В частности, Дорофеева выложила фото в мини юбке. На другом фото Дорофеева показала свою стройную фигуру в полупрозрачном платье, которое подчеркнуло фигуру певицы.
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