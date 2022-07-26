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Дорофеева в коротком платье поразила шикарным видом сзади

26 июля 2022, 19:07

Певица умеет заинтриговать поклонников.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/

Певица Надя Дорофеева выбрала пикантный образ, чтобы привлечь своих поклонников к чтению книг.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в коротком красном платье.

Певица лежала на пледе и увлеченно читала книгу.

"Книги я начала читать уже во взрослом возрасте, и теперь они занимают в моей жизни очень важное место. Они меняют меня, вдохновляют, совершенствуют, мотивируют находить новые смыслы… Каждая прочитанная книга – классный и интересный экспириенс! Я на ваших глазах влюблялась в чтение, а теперь хочу влюбить вас", - подписала снимок Дорофеева, заинтриговав поклонников.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/

Многие подписчики признались, что только увидев ее фото, им сразу же захотелось взяться за книгу.

"Красавица, а какое платье", "Невероятная", "Какая ты невероятная. Я не очень люблю читать, но мне интересно", "Ждем с нетерпением", - писали под постом певицы.

Напомним, ранее Дорофеева поделилась с поклонниками новым откровенным фото. Звезда опубликовала снимок, на которой позировала без белья, прикрывшись розовым платьем. Это не помешало фанатам рассмотреть ее татуировки и насладиться ее шикарной фигурой.

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Надя Дорофеева
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