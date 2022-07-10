"Домой, твари": Группу Би-2 освистали на стадионе "невиновные россияне"

В россии нельзя иметь мнение, отличное от "верхушки"/ УНИАН

Группа Би-2, которая осудила нападение россии на Украину и убийства мирных граждан, участниками Суперкубка россии по футболу.

Однако, выступление группы закончилось скандалом. В то время, когда артисты вышли на сцену, "мирные россияне, которые не хотят войны" стали свистеть и обзывать исполнителей. "Пошли вон, уроды! Долой!" — кричали "это_не_мы_это_путин_хочет_войны" с трибун. Пока звезды не прокомментировали скандал, зато по этому поводу высказался Николай Басков, которому недавно устроили "радушный" прием в Турции.

Певец считает, что Лева и Шура из "Би-2" получили по заслугам. "Народ россии предавать нельзя!" — отметил 45-летний располневший Басков.

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Напомним, ранее российская рок-группа Би-2 за 15 минут до начала концерта в Омске отменила свое выступление.