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"Как Вам, нормально веселиться?": украинцы поприветствовали Баскова в Турции

4 июля 2022, 22:30

Певца "путиниста" застукали на отдыхе, танцующим и отдыхающим вовсю.

Басков не ожидал такого поворота/ Скриншот видео

Российского певца Николая Баскова, который, наверное, громче всех поддерживает войну россии в Украине, застукали развлекающимся на одном из курортов Турции.

Танцующий Коля не ожидал, что к нему подойдет украинка и спросит, как он себя чувствует, когда в Украине гибнут люди.

"Я из Украины, и я хотела сказать вам, что россия сейчас бомбит Украину каждый день, а вы здесь веселитесь. Как вам вообще, нормально веселиться? - спросила она.

На что на миг потерявшийся Басков поспешил оправдаться, что он "не веселится", а отдыхает".

Украинка вслед добавила убегающему Баскову: "Слава Украине". Правда, тот в ответ промолчал.

Как сообщила Главреду автор видео, Баскова засняли в одном из ресторанов на полуострове Датча, в бухте D-Maris. Так же называется и 7-звездочный отель, в котором, скорее всего, отдыхает российский подпевала Басков.

Цена за сутки в этом отеле стартует от 1500 евро.

Напомним, ранее стало известно, что певцы Николай Басков и Олег Газманов, а также стриптизер Тарзан (Сергей Глушко), поддержали российскую военную агрессию в Украине, поскольку с детства пропитались русской пропагандой в своих семьях. Такое мнение высказала известный украинский психолог Елена Шершнева.

Николай Басков
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