Дом Андрея Шевченко в Киеве не единожды обстреливали оккупанты: "Я сделал выбор"

Футбольная знаменитость рассказал, как пережил ракетные атаки страны-агрессора.

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Андрей Шевченко рассказал про дом в Киеве, поврежденный оккупантами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/andriyshevchenko

Легенда украинского футбола, общественный деятель и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко до полномасштабной войны в Украине много лет жил за границей. Однако оставаться там, пока его родина страдает от жестокости оккупанта, не смог. Он стал послом платформы United24 по сбору средств для Украины, и начал пользоваться своей медийностью на пользу соотечественников.

Шевченко много времени проводит в Киеве, и не понаслышке знает, что такое сильные ракетные обстрелы от неадекватного соседа. Ему самому удалось уцелеть, а вот его дом пострадал и не раз. Об этом деятель рассказал на YouTube-канале "Бомбардир".

Шевченко рассказал журналисту Роману Бебеху, что ракеты страны-оккупанта били рядом с его жилищем, из-за чего в нем вылетали окна. "Это же не первый раз. Таких ситуаций за два года было...", - отмечает он.

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Шевченко также подчеркнул, что не боится приезжать в страну, которая находится в состоянии полномасштабной войны. Решение помогать Украине он принял в первые дни вторжения, и менять его не намерен.

"Я сделал уже свой выбор, я же сказал. Я сделал этот выбор спустя два дня после начала полномасштабной войны. Я сказал, что буду помогать, разговаривать, буду рассказывать. После моего первого приезда, и общения с друзьями, и общения с военными, которые как раз и стоят на первой линии, я понял, что это надо делать постоянно", - убежден Андрей Шевченко.

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