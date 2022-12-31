"Долго делали поблажки": в России хотят закрыть помойку Скабеевой

Пропагандистка Ольга Скабеева рискует остаться без работы.

В России хотят закрыть помойку Скабеевой / скриншот из видео

Российская пропагандистка Ольга Скабеева уже несколько лет ведет скандальное ток-шоу на телеканале "Россия-1", но все может измениться в ближайшее время.

Продюсер Дмитрий Ашуров заявил, что журналистку в скором времени могут ожидать неприятные известия. Все потому, что Скабеева ведет передачу в привычной манере, не учитывая, что обстоятельства меняются.

Якобы ей долго делали поблажки, а сейчас пришло время учиться новому. По словам Ашурова, пропагандистская программа нуждается в инновациях.

"60 минут" переформатировать, сделать другую подачу. Дело не в экспертах, нужно, чтобы зрители понимали, в чем суть. Люди половину не слушают из того, что там говорят", - заявил Ашуров.

Напомним, российская журналистка Ксения Собчак ткнула носом ведущих пропагандистского канала "Россия 24" Скабееву и Попова, которые оконфузились во время эфира. В частности, в программе "60 минут" они показали кадры из фильма Габриэля Вейра, назвав их видео, где якобы королева Британии Елизавета II в молодости бросает африканским детям еду прямо на землю, а они ее подбирают.

Также российские СМИ сообщили, что главные пропагандисты и разжигатели ненависти к украинскому народу Евгений Попов и Ольга Скабеева собираются разводиться.

По информации вражеских новостных ресурсов, причиной развода стала путинистка Тина Канделаки, с которой якобы загулял муж Попов. Сообщается, что именно Скабеева подала на развод из-за "предательства мужа".

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