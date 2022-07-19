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"Догонит каждого": Дантес рассказал, как во время украинского концерта в Израиле ныли россияне

19 июля 2022, 09:50

Владимир Дантес удивляется упоротости россиян, которые после зверского обстрела Винницы вышли на митинги.

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Владимир Дантес/ Instagram

Украинский певец Владимир Дантес недавно выступил с концертом в Израиле на поддержку Украины и украинцев. Он также поделился своими впечатлениями относительно того, что происходило там.

Так, как написал Дантес на своей странице в Instagram, недавно в Тель-Авиве состоялся концерт в рамках благотворительного тура "Добрый вечер Мы из Украины". По его словам, очень многие пришли поддержать, все с украинской символикой и флагами.

"Это невероятная сила. Я благодарен каждому, ваши голоса, глаза и энергия. На следующий день мы выступали в Хайфе и туда начали поступать письма, что мы разжигаем ненависть к россиянам. Серьезно?!?!" - удивляется Дантес.

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Он также добавляет, что еще через день там прошли митинги в поддержку тех, кого притесняют.

"Ну, понимаете, мы выступаем, собираем деньги для Украины, поддерживаем и общаемся с временно переехавшими. Напоминаем миру, что война продолжается и нужно продолжать делать все, что только можно для победы Украины, приводим факты, показываем происходящее в стране. А после террористического нападения в Виннице они (россияне) совершают митинг, притесняемый и ненавидимый", - делится он.

"Как говорят "karma is a bitch". Она очень быстрая и сильная. Каждого догонит", - добавляет Дантес.

Напомним, ранее стало известно, что Дантес впервые с начала полномасштабной атаки России на Украину выехал за границу ‒ ради благотворительных концертов. Исполнитель выложил видео, снятое в Израиле.

Певец также рассказал, что его испугали летающие самолеты в Израиле. Он признался, что каждый пролетающие в небе самолет вызывает в нем желание спрятаться.

Владимир Дантес
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