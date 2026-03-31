Дочь Владимира Комарова трогательно попрощалась с отцом

Алиса Комарова раскрыла комика с той стороны, с которого знала его лишь она.

Умер Владимир Комаров - Алиса Комарова попрощалась с отцом

Украинский актер, комик, музыкант и звезда "Маски-шоу" Владимир Комаров умер 29 марта в возрасте 62 лет. У него случилась сердечная недостаточность.

Смерть артиста тронула души многих - казалось, что таланты Комарова вместе с ним будут жить вечно. Дань уважения отцу отдала дочь Владимира Алиса.

В социальных сетях она сперва опубликовала свое детское фото, снятое в конце восьмидесятых годов прошлого века. В кадре молодой Комаров с длинными волосами держит на руках доченьку.

Позже Алиса Комарова также опубликовала пост о мечтах отца и извинилась перед ним за то, что не сможет провести его в последний путь - уже много лет она строит карьеру танцовщицы за границей. Она также сожалеет, что отец не успел лично познакомиться с внучкой - комик видел ее лишь на фото и по видеосвязи, но очень гордился ролью дедушки.

"Я помню, как в то утро ты приготовила мне завтрак, мне было почти 18 лет, мы были вместе с моим братом... На столе была жареная рыба, я бы в тот момент съела что угодно от счастья, в том доме, где в детстве ты держал меня на руках... Ты сказал нам, что, когда "вырастешь", хотел бы жить в домике с садом, в тишине и среди зелени... Ну, тебе почти удалось... Когда я вырасту, я хотела бы приехать выпить кофе в том домике... Поговорить, поделиться мыслями и лучше тебя узнать... Время странное, оно не ждет нас, когда мы "взрослые"... Я хотела бы, чтобы ты увидел малышку лично, а не только на фото и по видеозвонку... Я хотела бы многое... Папа, и я знаю, что не смогу сопровождать тебя снова, даже в этот последний раз... Мне очень жаль", - написала дочь Владимира Комарова.

