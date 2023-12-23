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Дочь тяжелобольного Уиллиса умилила рассказом о его отношениях с внучкой

Дмитрий Видоменко
23 декабря 2023, 02:05
Румер Уиллис вспомнила, как выбирала имя для дочери Луэтты и рассказала, как в этом помог старшей дочери легендарный Брюс Уиллис.
Брюс Уиллис, Румер, внучка
Брюс Уиллис лично помогал подбирать дочери Румер имя для внучки / коллаж Главред, фото Instagram

35-летняя американская актриса Румер Уиллис призналась, как она уважила мнение своего легендарного отца, актера Брюса Уиллиса (который сейчас страдает от тяжелой мозговой болезни), во время выбора имени своего первенца ‒ дочери. Об этом девушка рассказала фолловерам в Instagram.

В апреле 2023 Румер родила свою первую дочь Луэтту Айли Томас Уиллис от бойфренда Дерека Ричарда Томаса.

Во время сессии вопросов и ответов в Instagram Румер объяснила, как она придумала имя своей дочери.

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"Ее имя — это смесь вещей, которые я люблю. Мне всегда нравилось имя Лу, поэтому я думала о нем как для мальчика, так и для девочки, но потом, когда мы узнали, что она девочка, мы придумали Луэтту. Мы хотели дать ей варианты, и наши с папой любимые певцы Лу (Луи Армстронг), Этта (Этта Джеймс) [и] Айли (Isley Brothers)", — объяснила девушка.

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Напомним, ранее жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала, как младшая дочь реагирует на его болезнь. Она говорит, что 9-летняя Эвелин характером похожа на своего отца, и ее непосредственность заставляет маму глотать слезы.

Также стало известно, что первая жена актера, Деми Мур, завершила кинокарьеру ради больного Брюса Уиллиса. Эмма Хеминг высказала свое мнение по этому поводу.

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Брюс Уиллис Румер Уиллис
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