Пресс-секретарь Путина Песков со своим чадом. Фото Стархит

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Лизу развели мошенники.

Во время одного из фестивалей, который проходил на территории страны России, которая ведет кровопролитную войну с Украиной, Песков поделился семейной историей о том, как его дочь развели телефонные мошенники.

"Дочка попалась в прошлом году на уловки телефонных мошенников. Уж сколько я ей говорил. Она сказала, это было как гипноз. Она даже ничего не поняла, как стала называть свои ПИНы и так далее, и у нее с двух карточек сняли деньги", — откровенно сказал Песков.

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Пресс-секретарь главного террориста России Путина не уточнил, обращалась ли дочь после инцидента к нему за помощью, но в итоге деньги Елизавете через какое-то время вернули.

"Я уж не знаю, удалось ли поймать этих нехороших, талантливых людей или не поймали, но деньги вернули. Сила убеждения иногда побеждает знание. Это такая парадоксальная вещь", — рассказал чиновник страны-агрессора.

Напомним, ранее жена Пескова Татьяна Навка, поразвлекалась Греции.

По информации Телеграмм-канала "ЧТД", миллионерша Навка, несмотря на санкции, отметилась на тусовке в ресторане, где развлекаясь, перебила посуду.

"Она попала сразу под санкции Евросоюза и США, но лето на курортах Краснодарского края почему-то решила не проводить. На видео она весело бьет тарелки в греческом ресторане, пока плебеям (зачеркнуто) другим россиянам аннулируют визы", - написали в Телеграмм.

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