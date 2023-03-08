УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Дочь Охлобыстина поплатилась за неадекватные выходки отца

8 марта 2023, 07:49
Евдокия, как и ее отец Иван Охлобыстин, выступает за войну в Украине.
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин / скриншот YouTube

Дочь ярого поклонника военного вторжения России в Украину Ивана Охлобыстина Евдокия пожаловалась на травлю в соцсетях.

По ее словам, люди начали желать ей смерти, после скандальных заявлений Охлобыстина о войне в Украине, пишут росСМИ.

"Желаю сдохнуть, как собака в канаве, тебе, твоему ребенку и отцу", - процитировала Евдокия одно из сообщений.

видео дня

Примечательно, что дочь Охлобыстина также поддерживает войну, которую развязал российский диктатор Владимир Путин в Украине.

Напомним, ранее Охлобыстин назвал имена своих коллег, которые поедут воевать с мирными украинцами, поддержав кровавый террористический акт России против Украины.

Охлобыстин высказал предположение, что самым первым в военкомат отправится российский актер Михаил Пореченков.

"Он не в курсе. Хотя кто-кто, а он пойдет первым, если позовут", – заявил артист.

Также сообщалось, что актер, фанат террориста Путина, гражданин непризнанной "ДНР" (с 2016 года), украинофоб и гомофоб Иван Охлобыстин выступил на российском концерте, посвященному аннексии новых украинских территорий.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
Иван Охлобыстин новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:52

"Прольется американская кровь": Белый дом назвал 3 причины, почему США помогают Украине

07:49

Дочь Охлобыстина поплатилась за неадекватные выходки отцаВидео

07:05

"Перебивались" яблоками и грушами: почему в Советском Союзе не было бананов

07:01

Оккупанты казнили бойца ВСУ за "Слава Украине": в США отреагировали на зверства РоссииВидео

06:33

Живая сила у оккупантов не закончится никогда, но деньги закончатся к лету - СвитанВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

06:20

Господь все видит, он не даст победы этим насекомыммнение

04:40

"Оккупанты давят по всем направлениям": боец ВСУ рассказал, покидают ли защитники БахмутВидео

03:55

Букет будет стоять неделями: 6 золотых правил, как дольше сохранить цветы в вазе

03:20

Самый пышный и вкусный омлет в мире: необыкновенный рецепт из 3 ингредиентовВидео

Реклама
03:05

Попиарилась за счет дочери: запроданка Лорак показала сильно повзрослевшую девочкуВидео

02:35

Как правильно сажать лук весной: хитрый фокус – и урожай завалит закромаВидео

02:02

"Ни дня в трусах": напыщенная Волочкова получила по заслугамВидео

01:36

Военный эксперт объяснил, велик ли шанс атаки врагов на запорожском направленииВидео

00:51

Почему 8 марта нельзя одевать старую одежду: приметы и что нельзя делатьВидео

00:10

Котлеты будут сочными, а их корочка – хрустящей: добавьте в фарш только один секретный ингредиентВидео

07 марта, вторник
23:55

Ненасытная рок-принцесса: Аврил Лавин закрутила новый роман сразу после разрыва помолвки

23:50

Как не выглядеть "теткой" в 50 лет: 7 вещей, с которыми нужно попрощаться и стать довольной собой

23:37

В Грузии вспыхнули массовые протесты из-за "российского закона": что известно на данный моментВидео

23:13

Роман Цимбалюк. Почему Лукашенко обозвал ЗеленскогоВидеоблоги

23:10

"Я решила его соблазнить": Валюха ошеломила признанием о съемках в сериале СватыВидео

Реклама
22:49

"Произошел слом, россияне готовятся к обороне": на фронте резкие изменения – военныйВидео

22:31

У Керема Бюрсина нет шансов: Ханде Эрчел закрутила роман с красавчиком-миллиардеромВидео

22:11

"Армия РФ может прорваться в другие города": Зеленский заявил о важности удерживания БахмутаВидео

21:49

Россия пытается навязать Украине "Минск-3": Данилов раскрыл подлый план оккупантовВидео

21:46

"Самый сложный этап": астролог назвала самые тяжелые для Украины дни в мартеВидео

21:37

"Что за чучело": россияне затравили неугомонного Киркорова и "выгнали" из РоссииВидео

21:22

Большинство из нас делает эти ошибки: стоит знать всего 9 правил, чтобы макароны не слипались

20:53

Генераторы и павербанки еще понадобятся: в Украину могут вернуться отключения светаВидео

20:38

Снегопады и ливни устроят переполох в Украине: синоптики дали прогноз на ближайшие дниВидео

20:08

"Оппоненты Путина": в NYT сказали, кто мог взорвать "Северные потоки"Видео

19:46

"Пригожина просто использовали": Жданов заявил ,что "повар Путина" находится под угрозой ликвидацииВидео

19:27

"Украина победит РФ в этом году": швейцарский военный эксперт назвал победный месяцВидео

19:25

Дженна Ортега пришла на красную дорожку в грязном платье

19:20

Театральный март в Киеве: синий автомобиль Вертинского, коварство Ребрик и резня Витовской

19:20

Лысый в кепке на броневичкемнение

19:07

Законопроект о реформе градостроительства №5655 реализует антикоррупционную стратегию – глава НАПК Новиков

19:05

Большая трагедия: в боях под Бахмутом погиб легендарный Герой Украины "Да Винчи"Видео

18:45

Преданные как лебеди: ТОП-3 самых верных знака зодиака

18:45

"Будет катастрофические поражение РФ": астролог назвал точную дату капитуляции РоссииВидео

18:44

Зачем 9 марта обязательно клали лук и чеснок у кровати: приметы и что нельзя делать в опасный деньВидео

Реклама
18:17

Одна и та же схема: экс-депутат Госдумы РФ рассказал о причинах провокации в Брянской областиВидео

18:14

Прикопали по-тихому: под Москвой обнаружили секретное кладбище ликвидированных в Украине вагнеровцев

17:40

"Получила самые тяжелые ранения": от российской ракеты умерла спикер ГСЧС Евгения ДудкаВидео

17:26

Будут радовать глаз весь сезон: какие цветы цветут всё лето и до поздней осениВидео

17:21

Что делать с малиной в марте: как подготовить кусты, чтобы крупно уродилиВидео

17:05

Состоялся большой обмен: Украина вернула домой 130 защитников из российского пленаВидео

17:01

Делали "хлопки" в РФ: в Киеве попрощались с четырьмя воинами, которые погибли в Брянской областиВидео

16:41

"С ног на голову": шоу Victoria`s Secret возвращается после 4-летней паузы в новом видеВидео

16:40

Пора весеннего авитаминоза: как помочь организму справиться с недугомВидео

16:34

"Это был большой риск": Кирилл Буданов лично пошел на штурм позиций оккупантовВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023Закуски
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять