Дочь Охлобыстина поплатилась за неадекватные выходки отца

Дочь ярого поклонника военного вторжения России в Украину Ивана Охлобыстина Евдокия пожаловалась на травлю в соцсетях.
По ее словам, люди начали желать ей смерти, после скандальных заявлений Охлобыстина о войне в Украине, пишут росСМИ.
"Желаю сдохнуть, как собака в канаве, тебе, твоему ребенку и отцу", - процитировала Евдокия одно из сообщений.
Примечательно, что дочь Охлобыстина также поддерживает войну, которую развязал российский диктатор Владимир Путин в Украине.
Напомним, ранее Охлобыстин назвал имена своих коллег, которые поедут воевать с мирными украинцами, поддержав кровавый террористический акт России против Украины.
Охлобыстин высказал предположение, что самым первым в военкомат отправится российский актер Михаил Пореченков.
"Он не в курсе. Хотя кто-кто, а он пойдет первым, если позовут", – заявил артист.
Также сообщалось, что актер, фанат террориста Путина, гражданин непризнанной "ДНР" (с 2016 года), украинофоб и гомофоб Иван Охлобыстин выступил на российском концерте, посвященному аннексии новых украинских территорий.
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