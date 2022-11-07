УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Дочь Моники Белуччи и Венсана Каселя впервые снимется в кино

7 ноября 2022, 22:47

Девушка станет героиней итальянского кино, которое будет снято по известному роману.

Дева Кассель
Дева Кассель / Instagram

Дочь популярных актеров - Моники Белуччи и Венсана Касселя Дева Кассель сыграет главную роль в своем первом итальянском фильме. 18-летняя дочь звездных супругов станет одной из главных героинь фильма "Прекрасное лето" режиссера Лауры Лучетти.

По задумке режиссера, действие происходит в Турине в 1938 году. Дева сыграет Амелию, манекенщицу, которая познакомит свою подругу, швею, с миром богемных художников. В ролях также Йиле Яра Вианелло, Николя Мопас, Алессандро Пиаван, Адриен Девитте, Козима Центуриони, Габриэле Грэм Гаско, Анна Беллато, Андреа Боска, сообщает Radio Monte Carlo.

Художественный фильм основан на одноименном романе Чезаре Павезе, лауреата премии Стрега. Среди затронутых тем - сексуальная ориентация, раскол между сельской средой и городской реальностью, полной ловушек. В фильме также будет много Турина. Съемки проходили с 9 сентября по 27 октября. Фильм выйдет в кинотеатрах в 2023 году.

Напомним, Дева Кассель в свои 18 лет стала новой музой элитного бренда ювелирных изделий Cartier.

Такой значимый виток в карьере молодой красотки привлек внимание прессы. Bilan Luxe, элитный глянцевый журнал о роскоши и стиле жизни, в котором огромный акцент делается на драгоценные украшения, пригласил Деву стать лицом обложки первого осеннего выпуска.

Кассель-младшая показала себя в лучших традициях итальянского шика - с легким макияжем, томным взглядом, в свободной белой рубахе, перетянутой шелковым корсетом, и внушительным ожерельем, которое украсило соблазнительную ложбинку в вырезе, модель могла бы с легкостью затмить свою именитую мать.

Вас также может заинтересовать:

Моника Беллуччи Венсан Кассель
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:20

"Мы еще не знали, что это уже война": пограничник со Змеиного рассказал, как защитники попали в плен

23:01

"Земля завалена телами оккупантов": Зеленский рассказал об эпицентре безумия оккупантовВидео

22:47

Дочь Моники Белуччи и Венсана Каселя впервые снимется в кино

22:29

"Не была такой никогда": Ефросинина поделилась изменениями в себе

22:24

"Мы ведем с ними разговоры": Байден шокировал заявлением о переговорах с РФВидео

Реклама
22:18

Путин хочет втянуть в войну НАТО: Жданов объяснил, что это ему дастВидео

21:58

Блогершу-таролога, которая призывала сложить оружие, восстановили в университете

21:57

"Достаточно помогли": Венгрия отказалась поддержать пакет помощи Украине на 18 млрд евроВидео

21:45

Молодая любовница бывшего мужа Ани Лорак высоко задрала ногу в сумасшедшем мини

21:20

"Мы любим такое": умалишенный Охлосбыстин возил жену и дочь на Донбасс

21:18

"Страна превратилась в посмешище": российские болельщики ополчились на ПутинаВидео

21:13

"Заберите его к себе": россиянку наказали за письмо на могиле родителей ПутинаВидео

21:01

Может, из-за любви к России: мать-"путинистка" юмориста Реввы жалуется, что сын отказался от нее

21:00

4 женские стрижки неземной красоты, которые позволят выглядеть зимой неповторимо

20:55

Готов на 30%: Украина строит новый самолет "Мрия"Видео

20:51

Успенская решила заработать на собственной дочке: "деньги будут сыпаться на меня дождем"

20:35

"Нужны доказательства, чтобы сдать ее СБУ": известная актриса разругала режиссера-молчунью Байрак

20:10

Приметы на 9 ноября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы беды не привлечьВидео

20:08

"Риск радиационного поражения": астролог дала тревожный прогноз на грядущее лунное затмениеВидео

20:01

У Зеленского удивили странным заявлением о переговорах с МосквойВидео

Реклама
19:59

Звезда Duran Duran болен окнологией с метастазами

19:46

"Огневой мешок" под Угледаром: что известно о зашкаливающих потерях морпехов РФВидео

19:21

Постаревшего усатого Безрукова едва узнают россияне

19:20

Гражданское население в опасности: оккупанты готовят кровавые провокации на ХерсонщинеВидео

19:17

"Мерзопакостная штуковина": Бадоев жестко высказался об артистах-путинистах Бабкиной и БасковеВидео

19:12

Нельзя все списывать на войнумнение

19:08

Младший брат принцессы Дианы показал ранее неопубликованное фото сестры

19:02

Лунное затмение 8 ноября: по кому оно проедется катком, а кому принесет счастье и успехВидео

19:01

В НАТО и США верят, что Украина пойдет на переговоры с РФ после освобождения Херсона - La RepubblicaВидео

18:59

Зеленский провел срочную Ставку: приняли важное решениеВидео

18:59

ВСУ пошли вперед: в Минобороны рассказали о продвижении на двух направленияхВидео

18:57

В "хрущевках" делали окно между ванной и кухней: в чем хитрость

18:34

Ударит мороз -21 и налетит снегопад: когда в Украину ворвется циклонВидео

18:22

"Давайте вместе пожарим шашлыки": Лукашенко сделал циничное заявление о "помощи" украинцамВидео

18:15

Покупать или продавать: украинцам рассказали, что будет с долларом до конца ноябряВидео

18:15

"Бросили в подвал и хотят расстрелять": оккупанты угрожают мобилизованным, отказавшимся от штурмаВидео

18:10

Россия готовит новую ракетную атаку на Украину: в ВСУ назвали цели оккупантовВидео

18:05

ВСУ получили уже 30 автомобилей при содействии Favbet Foundation

17:39

Бессовестные и коварные: 7 имен женщин, которые любят разбивать семьи и уводить мужчин

17:36

"Будем удалять две почки и печень": Пригожин подтвердил вмешательство РФ в американские выборыВидео

Реклама
17:26

Самые опасные две недели: астролог назвал 11 городов Украины, в которых РФ устроит террорВидео

17:13

Предательница Cедокова спела песню "ВиаГры" и показала, как "тащится" ее молодой мужВидео

16:45

"Папа, я верю в тебя. Все переживем": Тополя показал трогательный рисунок своих детейВидео

16:45

Еда для богачей: цены на гречку и яйца в Украине стали одинаковымиВидео

16:43

Умер создатель группы Ласковый май и автор песни Белые розы

16:42

Приметы на 8 ноября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы год был богат для всей семьиВидео

16:41

Раскол в верхушке армии: в РФ нарастает конфликт между Шойгу, Пригожиным и КадыровымВидео

16:40

В Украине рухнули цены на яйцаВидео

16:33

"Он очень отвратителен": участника "Холостяка-12" Топольского обвинили в сексуальных домогательствахФото

16:12

В Кремле смирились с потерей Херсона: озвучены две версии "отступления"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябре
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять