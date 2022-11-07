Дочь Моники Белуччи и Венсана Каселя впервые снимется в кино

Дева Кассель / Instagram

Дочь популярных актеров - Моники Белуччи и Венсана Касселя Дева Кассель сыграет главную роль в своем первом итальянском фильме. 18-летняя дочь звездных супругов станет одной из главных героинь фильма "Прекрасное лето" режиссера Лауры Лучетти.

По задумке режиссера, действие происходит в Турине в 1938 году. Дева сыграет Амелию, манекенщицу, которая познакомит свою подругу, швею, с миром богемных художников. В ролях также Йиле Яра Вианелло, Николя Мопас, Алессандро Пиаван, Адриен Девитте, Козима Центуриони, Габриэле Грэм Гаско, Анна Беллато, Андреа Боска, сообщает Radio Monte Carlo.

Художественный фильм основан на одноименном романе Чезаре Павезе, лауреата премии Стрега. Среди затронутых тем - сексуальная ориентация, раскол между сельской средой и городской реальностью, полной ловушек. В фильме также будет много Турина. Съемки проходили с 9 сентября по 27 октября. Фильм выйдет в кинотеатрах в 2023 году.

Напомним, Дева Кассель в свои 18 лет стала новой музой элитного бренда ювелирных изделий Cartier.

Такой значимый виток в карьере молодой красотки привлек внимание прессы. Bilan Luxe, элитный глянцевый журнал о роскоши и стиле жизни, в котором огромный акцент делается на драгоценные украшения, пригласил Деву стать лицом обложки первого осеннего выпуска.

Кассель-младшая показала себя в лучших традициях итальянского шика - с легким макияжем, томным взглядом, в свободной белой рубахе, перетянутой шелковым корсетом, и внушительным ожерельем, которое украсило соблазнительную ложбинку в вырезе, модель могла бы с легкостью затмить свою именитую мать.

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