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Дочь Константина Меладзе показала красотку-маму на редком фото

Анна Подгорная
13 марта 2024, 00:30
Лия Меладзе "поймала" Яну Сумм во время отдыха.
Лия Меладзе
Лия Меладзе показала, как сейчас выглядит ее мама Яна Сумм / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzeliya

Лия Меладзе, средняя дочь Константина Меладзе, после начала полномасштабной войны перебралась из Киева в США. Там девушка получает образование.

На этом этапе ее, вероятно, сопровождает мама - Яна Сумм. Лия время от времени публикует кадры с мамой, что ранее случалось в ее блоге не часто.

Так недавно Меладзе-младшая присоединилась к флэшмобу в Instagram - показала фото своей мамы, "чтобы наводнить соцсеть позитивными кадрами женщин, которые нас создали". "Любите своих мам и будьте благодарными", - пишет Лия Меладзе.

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Девушка поделилась случайным фото - ее мама явно не позировала и не была готова к съемке. Тем не менее 48-летняя Яна Сумм выглядит очень гармонично. Дочь застала ее во время отдыха в уличном кафе.

Яна Сумм
Лия Меладзе показала, как сейчас выглядит ее мама Яна Сумм / instagram.com/meladzeliya

Кто такая Лия Меладзе?

Лия Меладзе - средняя дочь продюсера и композитора Константина Меладзе от брака с Яной Сумм. Участница 12 сезона шоу Голос країни, начинающая певица. Живет в США, там же учится на психотерапевта.

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