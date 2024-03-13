Дочь Константина Меладзе показала красотку-маму на редком фото

Лия Меладзе, средняя дочь Константина Меладзе, после начала полномасштабной войны перебралась из Киева в США. Там девушка получает образование.
На этом этапе ее, вероятно, сопровождает мама - Яна Сумм. Лия время от времени публикует кадры с мамой, что ранее случалось в ее блоге не часто.
Так недавно Меладзе-младшая присоединилась к флэшмобу в Instagram - показала фото своей мамы, "чтобы наводнить соцсеть позитивными кадрами женщин, которые нас создали". "Любите своих мам и будьте благодарными", - пишет Лия Меладзе.
Девушка поделилась случайным фото - ее мама явно не позировала и не была готова к съемке. Тем не менее 48-летняя Яна Сумм выглядит очень гармонично. Дочь застала ее во время отдыха в уличном кафе.
Кто такая Лия Меладзе?
Лия Меладзе - средняя дочь продюсера и композитора Константина Меладзе от брака с Яной Сумм. Участница 12 сезона шоу Голос країни, начинающая певица. Живет в США, там же учится на психотерапевта.
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