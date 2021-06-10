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Дочь Мэрил Стрип снова собралась замуж за музыканта

10 июня 2021, 20:49

Дочь обладательницы 3 премий Оскар Мерил Стрип 35-летняя Грейс Гаммер выходит за диджея.

Мэрил Стрип
Мэрил Стрип / Reuters

Американская актриса Грейс Гаммер выходит замуж во второй раз.

45-летний Марк Ронсон рассказал, что сделал предложение 35-летней партнерше всего через несколько месяцев после того, как они рассекрети отношения, пишет The Sun.

Диджей проговорился на подкасте The FADER Uncovered: "Я недавно обручился".

Саму Грейс заметили в Великобритании на днях.

До этого - в марте 2021 стало известно, что пара официально встречается - Грейс представила Марка своей маме Мэрил Стрип и ее мужу, скульптору Дону Гамеру в США.

Кроме того, весной Грейс засветила кольцо с бриллиантом, но официально скрытный Марк Ронсон рассеретил семейное положение только в июне.

В сентябре 2020 года появилась первая информация о романтических отношениях между дочерью Мерил Стрип и Марком Ронсоном.

Во время карантина пара жила в разных странах, но вопреки расстоянию, их отношения успешно развиваются.

Грейс Гаммер ранее встречалась с другим музыкантом Теем Стретейрном. Пара поженилась в 2019 году, но не прошло и 2 месяца, как они разорвали отношения.

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