"До сих пор": Джордж Клуни дал редкий комментарий о "секретных" детях от Амаль

Восьмилетние двойняшки Клуни остаются загадкой для поклонников их звездного отца.

Джордж Клуни дети - как складываются отношения актера в семье / коллаж: Главред, фото: imdb.com

У Джорджа и Амаль Клуни двое детей

Артист высказался об отношениях с наследниками

Американский актер Джордж Клуни долгое время был одним из самых закоренелых холостяков Голливуда. Семейное счастье к нему пришло поздно, в 53 года, когда в его жизни появилась юрист Амаль Аламуддин.

Пара сыграла свадьбу в 2014 году, а три года спустя у них появились дети - двойняшки Элла и Александр. Звездные родители ревностно оберегают их частную жизнь - даже самым пронырливым папарацци не удается добыть кадры с детьми Клуни.

Недавно актер все же нарушил свое правило не обсуждать наследников на публике, и дал короткий комментарий о сыне и дочери. На премьере фильма "Джей Келли", где Джордж играет одну из главных ролей, он сообщил, что считает себя счастливчиком.

"Мне очень повезло иметь замечательную семью и друзей, а мои дети до сих пор меня любят. Они еще юные", - цитирует Клуни издание People.

Джордж и Амаль Клуни / ua.depositphotos.com

О персоне: Джордж Клуни Джордж Клуни - американский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер, предприниматель и активист. Широкую известность получил после выходов телесериала "Скорая помощь" и фильма "От заката до рассвета". В 2009 году был признан журналом Time одним из 100 влиятельнейших людей мира. Возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров, опубликованный Forbes в 2018 году, сообщает Википедия. Обладатель премий Золотой глобус (2001, 2006, 2012, 2013, 2015), Оскар (2006, 2013), BAFTA (2013) и Премии Гильдии киноактеров США (1996, 1997, 1998, 1999).

