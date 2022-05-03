"До мечты еще далеко": жена Холостяка Квиткова похвасталась фигурой

Даша Квиткова поделилась с подписчиками своими желаниями/ instagram.com/kvittkova/

Жена телеведущего и уже экс-холостяка Никиты Добрынина Даша Квиткова показала в Instagram свою фигуру.

Соответствующим фото блогерша поделилась на своей странице в Instagram.

"До фигуры моей мечты мне еще много работать, но после родов, я воспринимаю себя на каждом этапе", - поделилась она.

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Блогерша и раньше показывала свою фигуру. Для молодой мамы очень важно вернуться в прежний привлекательный вид.

Как известно, популярная блогерша и ее сын во время войны остались в Киеве.