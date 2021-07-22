До Герберта и Линча далеко - вышел трейлер Дюны от Дени Вильнева

Дюна 2021 / кадр из трейлера

Первый большой трейлер фильма Дюна от Дени Вильнева показал во всей красе проблему современного киноискусства - сложно переснимать фильмы, которые до тебя снимал гений кинематографа, а написаны они были гениальным автором, и считаются классикой.

Дени Вильнев хотел передать свои акценты и видение, но еще до выхода фильма будут недовольные - фанаты книг об Аракисе и фильма Дэвида Линча.

Большой 3,5 минуты трейлер смог показать, что создатель провального перезапуска "Бегущего по лезвию" старался передать атмосферу и некие акценты вселенной Дюны - намеки на сны Артейдеса, которые должны быть связаны с Бене Гессерит, главное предательство, партизанскую войну, огромных червей Аракиса и вражду с Харконенами.

В трейлере показано слишком много чего, в чем режиссер решил воплотить свое видение данной истории.

Тем не менее, очень хорошо, что за эти 3,5 минуты никто не сможет составить определенное впечатление от картины - этого достаточно ровно для того, чтобы заинтриговать зрителя, но не отпугнуть его.

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Напомним, что еще в 2020 году фанаты уже сравнили Дюну Вильнева и Дюну Линча. Новый трейлер же только больше нагнетает интригу.

Дюна Дени Вильнева выходит в Украине 21 октября 2021.