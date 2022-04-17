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Дмитрий Комаров призвал к срочной эвакуации всех жителей Донецкой и Луганской областей

17 апреля 2022, 18:05

Ведущий воочию наблюдал, на что способен "русский мир", и просит украинцев поберечь себя.

Дмитрий Комаров призвал эвакуироваться жителей Донецкой и Луганской областей / t.me/glavredinfo

Телеведущий и создатель тревел-шоу Мир Наизнанку Дмитрий Комаров не предал свое призвание и продолжает показывать изнанку окружающего мира. Увы, мир каждого украинца сегодня охвачен жестокой и вероломной войной.

Журналист без устали ездит в горячие точки, записывает репортажи о том, какую боль, горе и разруху оставляют на украинской земле рашистские оккупанты.

Сегодня Комаров записал видеообращение для жителей Донецкой и Луганской областей, в котором призвал их не жалеть своих домов, которые они оставят на родине, а пожалеть свою жизнь - сейчас ситуация на это территории обостряется, грядет большое сражение, а русские не привыкли воевать честно.

"Уважаемы жители донецкой и луганской областей, обращаюсь к вам. Сейчас очень острая фаза вторжения россии в Украину, и очень опасная. Особенно для Донецкой и Луганской областей. Потому что враг не имеет принципов, не имеет чести, совести, и он просто утюжит, стирает с лица земли города и села, и будет продолжать делать это с использованием артиллерии, авиации, ракет... Поэтому огромная просьба ко всем: пожалуйста, эвакуируйтесь. Узнайте в районных администрациях, откуда отправляются эвакуационные автобусы. Помогите пожилым людям, помогите одиноким людям. Вы обязательно вернетесь в свои дома, обязательно снова будете жить в мирном доме, в мирной Украине, в мирной Донецкой и Луганской области. Но сейчас лучше покинуть свои дома. Ради вашей безопасности. Потому что вы можете видеть в новостях, что происходит в тех мстах, которые временно оккупировали россияне. Они просто сносят все с лица земли. Им абсолютно плевать на женщин, детей и стариков. То, что они называют спасением в кавычках, это уничтожение, геноцид. Поэтому пожалуйста, ради вашей безопасности, эвакуируйтесь", - заявил ведущий.

Обращение Комарова к Донетчине и Луганщине прокомментировал глава Луганской ОВГА Сергей Гайдай, и подтвердил необходимость эвакуации: "Дмитрий Комаров посетил Луганщину, увидел собственными глазами, что орки сделали с нашей областью. Каждую минуту у нас слышны взрывы! В таких условиях жить невозможно! А что будет после наступления рашистов? Мы не сможем помочь Вам!"

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Ранее украинская ведущая Анна Панова показала уничтоженный рашистами дом под Киевом - от здания не осталось ничего, кроме мусора и горечи воспоминаний.

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