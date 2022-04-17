Украинская ведущая лишилась дома - русские оккупанты оставили от здания только руины

Анна Панова осталась без дома - здание под Киевом разрушили рашисты / instagram.com/annapanova

Украинская телеведущая канала Украина Анна Панова ощутила на себе бессмысленную жестокость "русского мира" - она потеряла дом под Киевом, который так любовно строил для их семьи ее муж.

Печальной новостью она поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram. На фотографии страшно смотреть - здание просто сравняли с землей.

"Куски от игрушечной детской коляски. Остатки качелей. Руины дома. От дома, который с любовью мастерил для нашей семьи мой муж, не осталось ничего. После того, как россияне позволили нам уйти, здесь месяц был их командный пункт и медсанчасть. Смотрю на эти кадры и не верю, что здесь летом играла в надувном бассейне наша Милка (дочь ведущей - прим. редактора). Не верю, что здесь мы чувствовали себя в безопасности первые три дня войны. Пока не пришли российские танки", - написала под снимками Панова.

Вместе с домом были уничтожены не только вещи семьи ведущей, а и их воспоминания: альбомы с фотографиями, коллекция картин мужа Пановой, которую он любовно собирал 25 лет, целая жизнь в один момент превратилась в пепелище.

Анна Панова была разбита, застав свой дом, то, что от него осталось, в таком состоянии. Однако она готова все восстановить, когда Украина победит, и в стране наступит мир: "Нет и слез. Главное, что мы живы. Я, наверное, предпочла бы никогда туда не возвращаться и не видеть этого ужаса своими глазами. Но муж сказал: "Я уже пустил корни. Как и сад, который я посадил – и он уцелел. Поэтому мы обязательно все отстроим".

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Ранее стало известно что дом "Сватов" Ивана и Валентины Будько, который находится в Горенке, под Киевом, во время вторжения рашистов в Украину разбомбили оккупанты.

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