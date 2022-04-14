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Вражескими снарядами разрушен дом "Сватов" под Киевом

14 апреля 2022, 02:43

Ранее поклонники сериала приезжали туда "в гости к Валюхе".

Сваты
Дом под Киевом, где снимали сериал Сваты, разрушили русские оккупанты / 1+1

Комедийный сериал студии Квартал-95 Сваты все 7 сезонов имел оглушительный успех в Украине, России и Беларуси. Актерский состав был интернациональным, да в целом ситком получился позитивным и жизнеутверждающим.

Одну из главных съемочных локаций, дом Ивана и Валентины Будько, который находится в Горенке, под Киевом, во время вторжения рашистов в Украину разбомбили оккупанты.

В Сети появился ролик, на котором показано, во что превратился дом "Сватов" - разрушенная детская площадка, в земле - воронки от снарядов, двор превратился в месив из мусора и обломков забора.

Даже в место паломничества поклонников светлого и крайне положительного сериала пришел кровожадный "русский мир".

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Ранее украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк показал снаряд, которым рашисты разбомбили его дом еще в начале марта.

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