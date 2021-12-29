УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Было много грусти и облегчения": Анна Кошмал рассказала про финал Сватов и как встретит Новый Год

29 декабря 2021, 11:10
Прослушать новость
Остановить

Последний сезон сериала стал знаковым не только для зрителей, но и для актеров. Для них это - отличное средство подвести черту под уходящим годом.

Анна Кошмал рассказала, как проходили съемки последнего сезона Сватов / Пресс-служба

На этой неделе на телеканале 1+1 состоится показ заключительных серий седьмого сезона сериала Сваты. Премьера первой серии Сваты-7 стала лучшим стартом сериала в 2021 году, собрав у экранов 4.10 млн телезрителей. В эфире инфотеймент-шоу Твій День исполнительница главной роли Анна Кошмал рассказала о том, чем особенный для нее новый сезон и как ее семья планирует встретить 2022 год.

Седьмого сезона телезрители ждали семь лет. По словам актрисы, последний сезон особенный тем, что его долго ждали не только зрители, но и сами актеры. За четыре года, в течение которого снимали Сваты-7, личная жизнь Анны Кошмал сильно изменилась – она вышла замуж и родила сына. Актриса встретила мужа в 2017 году на съемочной площадке и называет этот промежуток времени целой жизнью.

Финальный сезон Сватов стал облегчением для актеров и съемочной группы / Пресс-служба

Кроме того, Кошмал рассказала: когда пришло осознание завершения сериала, у команды были смешанные чувства.

"Было очень много грусти и облегчения. И океан слез, ведь понимаем, что разводимся надолго. С командой наверняка нет, потому что уверена, что впереди ждет много хороших проектов вместе, а с актерской командой – не знаю, увидимся ли мы еще когда-нибудь", - отметила Анна Кошмал.

В ходе обсуждения сериала выяснилось, что ведущая Твій День Стася Ровинская могла сыграть Женю Ковалеву, ведь 10 лет назад пробовалась на эту роль. Также ведущие шоу поинтересовались, задумывалась ли когда-нибудь Анна Кошмал о карьере певицы, ведь ее героиня очень часто в сериале поет. Кошмал подчеркнула: ее первое образование действительно вокальное.

Реклама

"Я пела все свое детство. Но когда поступила в вуз, то поняла, что это не мое. Когда я попала в профессию актрисы, я почувствовала себя на своем месте. На самом деле профессиональный актер должен уметь петь и танцевать, поэтому я использую это как бонус, это идет в "пакете", - прокомментировала актриса.

Относительно новогодних традиций Анна Кошмал рассказала, что всегда встречает Новый год вместе с семьей, поэтому от работы в праздничный период отказывается.

На семейном новогоднем столе актрисы нет мяса, ведь в 2015 году актриса от него отказалась. Вместе с ней стал веганом и муж.

"Отказ от мяса произошел по причине здоровья. Сейчас существует много альтернатив неживотного происхождения, и фарш, и котлеты. Наш новогодний стол будет без мяса, но все праздничные блюда на моем столе будут, только в веганском варианте. В оливье я добавляю растительную колбасу, а вместо яиц – копченый тофу, в шубу кладу вместо рыбы – нори", - поделилась Кошмал.

Анна Кошмал встретит веганский Новый год / Пресс-служба

Последняя серия Сваты-7 выйдет в эфире телеканала 1+1 30 декабря в 20:45. 31 декабря с 9:00 зрителей ожидает повтор всего сезона.

viber
шоу-бизнес Сваты новости шоу бизнеса Анна Кошмал
Сейчас вы просматриваете новость «"Было много грусти и облегчения": Анна Кошмал рассказала про финал Сватов и как встретит Новый Год». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Принесут беду: три личные вещи, которые никогда нельзя отдавать близкимПринесут беду: три личные вещи, которые никогда нельзя отдавать близким Приносят счастье и невероятную удачу: какие подарки нужно дарить и принимать, чтобы стать богатымПриносят счастье и невероятную удачу: какие подарки нужно дарить и принимать, чтобы стать богатым Приметы на 27 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 27 декабря: что нельзя делать и как не попасть в беду Восстановление чемодана и мебели: как удалить царапины на дереве и пластикеВосстановление чемодана и мебели: как удалить царапины на дереве и пластике Путин сказал, что сделает, если США и НАТО не выполнят требования РоссииПутин сказал, что сделает, если США и НАТО не выполнят требования России
11:20

Известный гонщик Мочанов попал в дорожный скандал в центре Киева

11:10

"Было много грусти и облегчения": Анна Кошмал рассказала про финал Сватов и как встретит Новый ГодВидео

11:00

"Или деньги - или тело обратно в морг": в Киеве сотрудники похоронного бюро требовали взятку с семьи умершего

10:45

США оставят свои корабли в Средиземном море из-за скопления войск РФ возле Украины, – СМИВидео

10:33

Подбираем правильный тональный крем: от пудры из муки и мела к микрогранулам и "второй коже" новости компании

Реклама
10:29

Обожжено 90% тела: в результате взрыва в больнице на Прикарпатье пострадали три медикаВидео

10:06

"Вареник с брынзой": Вирастюк вульгарно прокомментировал пикантное фото девушки и угодил в скандал

09:45

В Днепре трамвай сошел с рельсов и насмерть сбил женщину-пешеходаВидео

09:17

"Потеря путинского триллиона": политолог объяснил, почему в Кремле боятся "адских" санкций СШАВидео

09:07

Украинцам нужно готовиться к погодной аномалии: синоптик выдал неожиданный прогноз

08:46

Украина стала ближе к вступлению в ЕС и НАТО - Кулеба

08:15

Потеря доверия и заинтересованности: каким был 2021 год для украинской дипломатиимнение

08:02

Морозы отступят, придет оттепель: синоптик уточнила, какой будет погода в Украине на Новый год 2022Видео

07:56

Гороскоп на сегодня 29 декабря 2021: Львам – интриги, Козерогам – сплетни, Рыбам – проверка на прочностьВидео

07:15

"Посмотрим": Байден ответил, будет ли встречаться с Путиным из-за УкраиныВидео

06:50

Астрологический прогноз на январь-2022: как сложатся работа, поездки, любовные и денежные дела

06:37

В больнице на Прикарпатье прогремел взрыв: число жертв возросло до четырех

06:28

Четыре причины, почему Россия готовит наступление на Украинумнение

05:41

Вкуснейший салат на Новый год 2022 Тигренок: готовить всего 20 минутВидео

05:23

Гороскоп на январь 2022 обещает Водолеям тайный роман, возвращение бывшего любовника и смену имиджаВидео

Реклама
05:10

Когда COVID-больным стоит вызвать скорую: в Минздраве назвали перечень тревожных симптомовВидео

04:39

Как и чем чистить кухонную вытяжку в домашних условиях

04:39

Как заставить каланхоэ обильно цвести в домашних условиях - простые хитрости

04:17

Дита фон Тиз уже не та: 49-летняя королева бурлеска заметно поправилась

03:53

Болят и отекают ноги - Комаровский назвал причины и способы решения

03:25

"Новая почта" вводит новые тарифы и услуги с 1 января: что изменитсяВидео

02:34

Украинская блогерша взволновала "горячими" кадрами после родов

02:23

Леся Никитюк в тончайшей комбинации показала свои "персики" в постели

02:20

Цены на грибы в Украине взвинтили до неприличной отметки: где шампиньоны самые дорогиеВидео

01:45

Диетолог объяснила, кому категорически нельзя есть морковь

01:36

С 2022 года в Украине начнут закрывать роддомы: в чем причинаВидео

01:22

9 самых громких разводов знаменитостей в 2021 годуВидео

00:51

Приметы на 29 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:35

Делаем красивый дом: что сейчас модно в интерьере, а от чего лучше избавитьсяВидео

28 декабря, вторник
23:59

В Ивано-Франковской области взорвалась больница, есть жертвы

23:42

Приносят удачу и богатство: названы три самых денежных дня неделиВидео

23:35

Вкуснейший мясной салат на Новый год 2022 Карнавальная маска за 15 минутВидео

22:56

На Буковине мужчина сбил 19-летнюю беременную и бросил ее умиратьВидео

22:38

Кому нельзя есть красную икру и чем опасна для организмаВидео

22:27

Киевлянка два дня бродила на морозе возле дома и потеряла память

Реклама
22:05

Зеленский ввел санкции против двух новых телеканаловВидео

21:50

В России разразились резким ультиматумом к НАТО и назвали план на переговорыВидео

21:44

Часть страны завалит снегом: украинцев предупредили об опасностиВидео

21:41

Страшный пожар под Тернополем: горит склад хлебокомбината

21:20

Melovin рассказал о бывшем возлюбленном, с которым был в отношениях 6 летВидео

21:17

Вся Украина станет "желтой": названа датаВидео

20:34

50-70 тыс евро за ребенка: копы разоблачили преступную схему торговли людьмиВидео

20:25

В Раде предложили сделать воинский учет для женщин добровольнымВидео

20:01

Учился ездить на "автомате" – управлять "механикой" нельзя: в Украине будут выдавать новые праваВидео

20:00

Цены на газ и отопление для населения: повышение уже неизбежно

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять