"Было много грусти и облегчения": Анна Кошмал рассказала про финал Сватов и как встретит Новый Год

Анна Кошмал рассказала, как проходили съемки последнего сезона Сватов / Пресс-служба

На этой неделе на телеканале 1+1 состоится показ заключительных серий седьмого сезона сериала Сваты. Премьера первой серии Сваты-7 стала лучшим стартом сериала в 2021 году, собрав у экранов 4.10 млн телезрителей. В эфире инфотеймент-шоу Твій День исполнительница главной роли Анна Кошмал рассказала о том, чем особенный для нее новый сезон и как ее семья планирует встретить 2022 год.

Седьмого сезона телезрители ждали семь лет. По словам актрисы, последний сезон особенный тем, что его долго ждали не только зрители, но и сами актеры. За четыре года, в течение которого снимали Сваты-7, личная жизнь Анны Кошмал сильно изменилась – она вышла замуж и родила сына. Актриса встретила мужа в 2017 году на съемочной площадке и называет этот промежуток времени целой жизнью.

Финальный сезон Сватов стал облегчением для актеров и съемочной группы / Пресс-служба

Кроме того, Кошмал рассказала: когда пришло осознание завершения сериала, у команды были смешанные чувства.

"Было очень много грусти и облегчения. И океан слез, ведь понимаем, что разводимся надолго. С командой наверняка нет, потому что уверена, что впереди ждет много хороших проектов вместе, а с актерской командой – не знаю, увидимся ли мы еще когда-нибудь", - отметила Анна Кошмал.

В ходе обсуждения сериала выяснилось, что ведущая Твій День Стася Ровинская могла сыграть Женю Ковалеву, ведь 10 лет назад пробовалась на эту роль. Также ведущие шоу поинтересовались, задумывалась ли когда-нибудь Анна Кошмал о карьере певицы, ведь ее героиня очень часто в сериале поет. Кошмал подчеркнула: ее первое образование действительно вокальное.

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"Я пела все свое детство. Но когда поступила в вуз, то поняла, что это не мое. Когда я попала в профессию актрисы, я почувствовала себя на своем месте. На самом деле профессиональный актер должен уметь петь и танцевать, поэтому я использую это как бонус, это идет в "пакете", - прокомментировала актриса.

Относительно новогодних традиций Анна Кошмал рассказала, что всегда встречает Новый год вместе с семьей, поэтому от работы в праздничный период отказывается.

На семейном новогоднем столе актрисы нет мяса, ведь в 2015 году актриса от него отказалась. Вместе с ней стал веганом и муж.

"Отказ от мяса произошел по причине здоровья. Сейчас существует много альтернатив неживотного происхождения, и фарш, и котлеты. Наш новогодний стол будет без мяса, но все праздничные блюда на моем столе будут, только в веганском варианте. В оливье я добавляю растительную колбасу, а вместо яиц – копченый тофу, в шубу кладу вместо рыбы – нори", - поделилась Кошмал.

Анна Кошмал встретит веганский Новый год / Пресс-служба

Последняя серия Сваты-7 выйдет в эфире телеканала 1+1 30 декабря в 20:45. 31 декабря с 9:00 зрителей ожидает повтор всего сезона.