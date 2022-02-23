Дмитрий Комаров показал архивные кадры со съемок шоу Мир наизнанку в поддержку Украины

Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев берут с собой флаг Украины в путешествия / instagram.com/komarovmir

Автор и ведущий программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров приободрил украинских фанатов серией вдохновляющих фото.

Несмотря на то, что большую часть времени он проводит за пределами нашей страны, ведущий никогда не забывает о своей родине. Как и многие опытные путешественники, Комаров в каждую поездку берет с собой флаг Украины, и в своем тревел-шоу Мир наизнанку рассказывает не только о фантастических странах, но и популяризирует украинскую культуру и народ там, где о них мало что слышали.

Также Дмитрий Комаров запустил проект Мандруй Україною, призванный доказать, что наша страна не менее интересна, чем любая из зарубежных, и нам есть чем гордиться.

На своей странице в Instagram ведущий выложил серию фотографий из разных точек мира, где он и его несменный оператор Александр Дмитриев позируют с флагом Украины в руках.

"Моя Украина. Всегда с тобой ❤", - подписал снимки ведущий.

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Ранее Дмитрий Комаров посетил конкурс красоты в Эквадоре, где познакомился с крайне необычной моделью, чей пример вдохновил ведущего на новые свершения.

Также он объявил о завершении съемок Мира наизнанку в Колумбии и анонсировал выпуск об одном из самых опасных мест планеты.

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