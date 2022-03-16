Дмитрий Гордон метко высмеял "овцепаса" Путина

Журналист опубликовал фото, которое идеально характеризует нынешнюю Россию.
Журналист Дмитрий Гордон в очередной раз высмеял российского президента Владимира Путина.
На своей страничке в Instagram он опубликовал фото, на котором глава страны-агрессора сидит верхом на овце.
"Властелин овец", - говорится в подписи к снимку.
Напомним, польский исполнитель Cypis написал рэп-композицию "Putin", которая через несколько дней стала "трендом" в TikTok и попала в чарты Spotify и Apple Music.
Также сообщалось, что украинские артисты Потап и Настя Каменских растрогали всех украинцев до слез. Рэпер написал жене патриотическую песню о войне в Украине.
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Автор: Сергей Коломиец