Дмитрий Гордон метко высмеял "овцепаса" Путина / instagram.com/gordondmytro/

Журналист Дмитрий Гордон в очередной раз высмеял российского президента Владимира Путина.

На своей страничке в Instagram он опубликовал фото, на котором глава страны-агрессора сидит верхом на овце.

"Властелин овец", - говорится в подписи к снимку.

instagram.com/gordondmytro/

Напомним, польский исполнитель Cypis написал рэп-композицию "Putin", которая через несколько дней стала "трендом" в TikTok и попала в чарты Spotify и Apple Music.

Также сообщалось, что украинские артисты Потап и Настя Каменских растрогали всех украинцев до слез. Рэпер написал жене патриотическую песню о войне в Украине.

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