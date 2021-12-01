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Дмитрий Дикусар разгневался и выругался из-за финала Танцев со звездами

1 декабря 2021, 21:17

Дикусар заявил, что он очень разочарован финалом шоу Танцы со звездами.

Дмитрий Дигусар и Ольга Харлан
Дмитрий Дикусар и Ольга Харлан / instagram.com/dikusar_dmitriy

Украинский хореограф и участник Танцев со звездами 2021 Дмитрий Дикусар и спортсменка Ольга Харлан не смогли занять первое место на проекте - пара стала второй.

В этом сезоне победу одержал актер Артур Логай и его партнерша Анна Карелина. При этом Дмитрий не согласен с таким решением.

Как заявил Дикусар в интервью ведущей бэкстейджа Танцев со звездами Миле Еремеевой, он очень разочарован финалом шоу. Также ему не дали высказаться в прямом эфире.

"Уверен, если бы все было очень честно, и мы поставили танцоров в ряд, включили музыку и посмотрели, что произойдет, думаю, там было бы все очевидно, но так не произошло. Пусть это будет на совести тех, кто в этом принимал участие, но нечестно, как по мне. Я считаю это нечестным", - отметил танцор.

Дикусар также подчеркнул, что он не обиделся на то, что у него нет кубка. По его словам, кубок ему не нужен. Самое главное - это честь, справедливость и настоящие люди.

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Ольга Харлан согласилась с его мнением, но все же пожелала ему выиграть кубок в следующем сезоне.

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Напомним, за победу в шоу соревновались: актер Артур Логай и Анна Карелина, олимпийская чемпионка Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, занявшие второе место, и актер Константин Войтенко с Роксоляной Маланчук с третьим местом.

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Танцы со звездами Дмитрий Дикусар Ольга Харлан
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