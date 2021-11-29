УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Победитель Танцев со звездами Артур Логай не сдержал эмоции за кулисами: "Я все еще не понимаю, что произошло"

29 ноября 2021, 12:29

В состоянии эйфории актер сделал партнерше по танцам Карелиной необычный подарок.

Кто победил в 8 сезоне Танцев со звездами? / Пресс-служба

Вчера на телеканале 1+1 состоялся грандиозный суперфинал главного танцевального шоу страны Танці з зірками. По решению судей и зрителей, которые в течение всей недели голосовали за своих фаворитов, победила пара актера, звезды сериала Моя улюблена Страшко Артура Логая и танцовщицы Анны Карелиной.

После объявления победителей Артур не мог сдержать эмоций: "Я безгранично благодарен этому шоу за то, что вся страна узнала, что в Украине есть звезда по имени Анна Карелина. Я пришел сюда, чтобы сказать людям, что возможно все, и они меня услышали. Верьте в себя, в свою мечту".

А за кулисами Артур добавил: "Сейчас я не понимаю, что происходит. Утром только сказал себе: не важно, каким будет результат, просто выдохни, выйдите на паркет и оттанцуйте последние три транца так, чтобы самим понравилось. Когда мы стояли на объявлении результатов, то, конечно, хотелось услышать наши имена, но я все еще не понимаю, что это произошло".

Также вчера в эфире Артур наконец-то раскрыл интригу и показал, что было в коробочке, которую он подарил Ане во время прямого эфира шоу Твой день перед финалом. От всех мужчин семьи Логай Аня получила на память украшение с изображением звезды.

"Я хочу, чтобы часть семьи Логаев всегда была с тобой. Это тебе напоминание, что ты настоящая звезда и не только в танцах", - прокомментировал подарок Артур.

Реклама
Артур Логай и Анна Карелина - победители шоу Танцы со звездами / Пресс-служба

Кроме выступлений финалистов с тремя танцами, вчера зрителей ждало специальное выступление Карины Стащищак и победителя первого обновленного сезона шоу Игоря Кузьменко. Девушка поразила зрителей 1+1 силой духа, ведь, несмотря на потерянную ногу, она не сломалась, нашла для себя мотивацию и уже второй раз демонстрирует сильные танцы на главном паркете страны. Пара в течение года готовила страстный пасодобль специально под финал Танців з зірками. Напомним, в прошлом году Карина получила почетную премию от ТСН "Ті, що вражають", в которой традиционно награждают украинцев, проявивших устойчивость, смелость, решительность в бурных событиях уходящего года и ставших героями сюжетов ТСН.

Также главный паркет страны посетили ведущие Твоего дня Тимур Мирошниченко, Стася Ровинская, Ирина Ванникова и Владимир Рабчун. Они приехали на паркет на красной машинке, которая является подарком благотворительного дела "Твоя мрія" и призвали украинцев спасать жизнь мам и малышей и участвовать в розыгрыше автомобиля мечты.

Напомним, за победу в шоу соревновались: актер Артур Логай и Анна Карелина, олимпийская чемпионка Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, занявшие второе место, и актер Константин Войтенко с Роксоляной Маланчук с третьим местом.

Победители шоу Танцы со звездами-2021 с судьями проекта / Пресс-служба

Также на суперфинале Танців з зірками объявили обновленный тренерский состав 12 сезона самого масштабного музыкального проекта Голос країни. Ими стали топовые украинские звезды: авторитетный украинский продюсер Потап, попкоролева Оля Полякова, которая впервые сядет в легендарное красное кресло, и диджитал-сенсация DOROFEEVA. Четвертым тренером стал рок-легенда, солист группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, обратившийся к своим коллегам-тренерам с экрана. Ведущими нового сезона станут Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Суперфинал Танців з зірками стал лучшей программой дня с долей 15.4% по аудитории 18-54 (50+). Финал шоу посмотрело 3.7 миллионов телезрителей, а пятый сезон охватил 12.65 миллионов зрителей по аудитории 4+ (Укр.). В воскресенье телеканал 1+1 стал лидером дня с долей 10% по аудитории 18-54 (50+).

Смотрите все выпуски шоу Танці з зірками на сайте 1plus1video.

viber
шоу-бизнес Танцы со звездами Танці з зірками новости шоу бизнеса Артур Логай
Сейчас вы просматриваете новость «Победитель Танцев со звездами Артур Логай не сдержал эмоции за кулисами: "Я все еще не понимаю, что произошло"». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Фиалки станут "жирными" и неимоверно цветущими: как дома приготовить необычную подкормку для цветовФиалки станут "жирными" и неимоверно цветущими: как дома приготовить необычную подкормку для цветов На Украину надвигаются метели и морозыНа Украину надвигаются метели и морозы Любовный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Львам – авантюры, Водолеям – тайная встречаЛюбовный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Львам – авантюры, Водолеям – тайная встреча "Ездить станет проще": "Укрзализныця" упростила свою самую популярную услугу"Ездить станет проще": "Укрзализныця" упростила свою самую популярную услугу Цены на газ для населения вырастут на 200%, спасти ситуацию уже не удастся: эксперт объяснил, почемуЦены на газ для населения вырастут на 200%, спасти ситуацию уже не удастся: эксперт объяснил, почему
12:37

Ляшко рассказал, что известно о новом COVID-штамме Омикрон и есть ли он в Украине

12:36

В Одессе во время урока на школьников упал потолок, один ребенок травмированВидео

12:29

Победитель Танцев со звездами Артур Логай не сдержал эмоции за кулисами: "Я все еще не понимаю, что произошло"

12:22

В Киеве от коронавируса умер крошечный четырехмесячный ребенок

12:00

"Запрет станет бременем для людей": ВОЗ призвала не ограничивать путешествия из-за ОмикронаВидео

Реклама
11:58

Просрочил растаможку – отдай авто государству: украинцы резко стали отказываться от евробляхВидео

11:57

"Хотят что-то урвать": у Лукашенко закатили истерику из-за учений Украины у границыВидео

11:56

"Рататуй ищет ингредиенты": Сеть позабавило видео с мышью в супермаркете ЗапорожьяВидео

11:50

Опасен ли штамм "Омикрон" и как скоро он будет в Украине: объяснение иммунолога

11:50

Главный инфекционист США раскрыл, что защитит от COVID-штамма ОмикронВидео

11:49

Жена Дмитрия Комарова призналась, как переживает разлуку с любимымВидео

11:26

Море цветов и COVID-ограничения: в Киеве прощаются с экс-мэром ОмельченкоВидео

11:25

Новолуние и солнечное затмение в декабре 2021: что нельзя делать, чтобы не спугнуть удачу

11:03

Названы нетипичные симптомы штамма коронавируса ОмикронВидео

10:55

Комаровский назвал тип людей, которые являются "самым идеальным объектом" для мутаций COVID-19Видео

10:47

Дело Мотор Сичи: инвестор КНР через суд Гааги потребовал от Украины $4,5 млрдВидео

10:34

Новые зоны карантина в Украине: число "желтых" областей сократилось, а "оранжевых" стало большеВидео

10:32

На Бурштынской ТЭС прогремел взрыв, пострадали пять человек

10:25

Ханука 2021: когда отмечают, традиции и запреты дня, поздравления с праздником

10:25

"Омикрон" заражает тех, кто уже переболел COVID-19 - заявление ВОЗ

Реклама
10:24

Будут тяжелые последствия: COVID-штамм Омикрон доберется в Украину к Новому годуВидео

10:07

"В обществе сеют панику": в Минобороны Украины объяснили, готовы ли к нападению РоссииВидео

10:01

Лунный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Тельцам – сложный выбор, Стрельцам – опасностьВидео

09:54

ВОЗ озвучила список рекомендаций из-за распространения штамма "Омикрон" COVID-19

09:51

Карпаты накрыл мощный снегопад, температура резко упадетВидео

09:48

"Мы готовы защищать союзников": в НАТО обратились к России из-за Украины и пригрозили контрударомВидео

09:02

Гороскоп на декабрь 2021: Козероги выбьются из сил, но разрешат все проблемыВидео

08:59

"Праздную как захочется": во Львове блогер устроил БДСМ-вечеринку в День памяти жертв ГолодомораВидео

08:54

Садист из Изоляции бежал во Францию и просит о политическом убежищемнение

08:29

COVID-показатели в Украине резко упали: 5,8 тыс. новых больных за сутки и 297 смертейВидео

08:05

Отопление не включили и грелись духовкой: почему произошел взрыв в многоэтажке в Новой ОдессеВидео

07:39

Гороскоп на сегодня 29 ноября 2021: Львам – опасные соблазны, Скорпионам – непредвиденные тратыВидео

07:27

В Украине рекордно подорожало сало: что будет с ценами дальшеВидео

07:10

Астрологический прогноз на 2022 год: когда утихнет ковид, а люди получат глоток свободы

06:46

Пока нет доказательств особой опасности штамма коронавируса Омикрон - ВОЗВидео

06:28

Украинская конституция: когда процесс важнее результатамнение

06:01

В моду на зиму 2022 пришла женская стрижка невероятной красоты лонг боб из далеких 1900-хФото

05:28

Самый вкусный и эффектный салат на Новый год 2022: готовить всего 15 минутВидео

05:02

Медики рассказали, кто наиболее уязвим перед омикрон-штаммом COVID-19Видео

04:45

Врач назвала коварную опасность миндаляВидео

Реклама
04:22

Стужа и вьюга на Новый год? Украинцам рассказали, к какой погоде готовитьсяВидео

03:09

Улететь за копейки: 10 лайфхаков, как найти и купить дешевые авиабилеты

02:46

Блэкаут на Новый год: украинцев предупредили о веерных отключениях электричестваВидео

02:13

Почему и кому нельзя держать в доме фикус: ответ экспертовВидео

01:45

Названы самые популярные смартфоны 2021 года

01:25

Голос країни-12: кто стал звездными тренерами нового сезона вокального шоуВидео

01:16

Поможет ли вакцина от Омикрона: Комаровский предупредил о худшем сценарииВидео

00:51

Приметы на 29 ноября: что нельзя делать в Матвеев день и как не попасть в бедуВидео

00:28

Танцы со звездами 2021: кто победил в 8 сезоне шоу

28 ноября, воскресенье
23:51

От рака скончался креативный директор Louis Vuitton

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять