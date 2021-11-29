Победитель Танцев со звездами Артур Логай не сдержал эмоции за кулисами: "Я все еще не понимаю, что произошло"

Кто победил в 8 сезоне Танцев со звездами? / Пресс-служба

Вчера на телеканале 1+1 состоялся грандиозный суперфинал главного танцевального шоу страны Танці з зірками. По решению судей и зрителей, которые в течение всей недели голосовали за своих фаворитов, победила пара актера, звезды сериала Моя улюблена Страшко Артура Логая и танцовщицы Анны Карелиной.

После объявления победителей Артур не мог сдержать эмоций: "Я безгранично благодарен этому шоу за то, что вся страна узнала, что в Украине есть звезда по имени Анна Карелина. Я пришел сюда, чтобы сказать людям, что возможно все, и они меня услышали. Верьте в себя, в свою мечту".

А за кулисами Артур добавил: "Сейчас я не понимаю, что происходит. Утром только сказал себе: не важно, каким будет результат, просто выдохни, выйдите на паркет и оттанцуйте последние три транца так, чтобы самим понравилось. Когда мы стояли на объявлении результатов, то, конечно, хотелось услышать наши имена, но я все еще не понимаю, что это произошло".

Также вчера в эфире Артур наконец-то раскрыл интригу и показал, что было в коробочке, которую он подарил Ане во время прямого эфира шоу Твой день перед финалом. От всех мужчин семьи Логай Аня получила на память украшение с изображением звезды.

"Я хочу, чтобы часть семьи Логаев всегда была с тобой. Это тебе напоминание, что ты настоящая звезда и не только в танцах", - прокомментировал подарок Артур.

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Артур Логай и Анна Карелина - победители шоу Танцы со звездами / Пресс-служба

Кроме выступлений финалистов с тремя танцами, вчера зрителей ждало специальное выступление Карины Стащищак и победителя первого обновленного сезона шоу Игоря Кузьменко. Девушка поразила зрителей 1+1 силой духа, ведь, несмотря на потерянную ногу, она не сломалась, нашла для себя мотивацию и уже второй раз демонстрирует сильные танцы на главном паркете страны. Пара в течение года готовила страстный пасодобль специально под финал Танців з зірками. Напомним, в прошлом году Карина получила почетную премию от ТСН "Ті, що вражають", в которой традиционно награждают украинцев, проявивших устойчивость, смелость, решительность в бурных событиях уходящего года и ставших героями сюжетов ТСН.

Также главный паркет страны посетили ведущие Твоего дня Тимур Мирошниченко, Стася Ровинская, Ирина Ванникова и Владимир Рабчун. Они приехали на паркет на красной машинке, которая является подарком благотворительного дела "Твоя мрія" и призвали украинцев спасать жизнь мам и малышей и участвовать в розыгрыше автомобиля мечты.

Напомним, за победу в шоу соревновались: актер Артур Логай и Анна Карелина, олимпийская чемпионка Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, занявшие второе место, и актер Константин Войтенко с Роксоляной Маланчук с третьим местом.

Победители шоу Танцы со звездами-2021 с судьями проекта / Пресс-служба

Также на суперфинале Танців з зірками объявили обновленный тренерский состав 12 сезона самого масштабного музыкального проекта Голос країни. Ими стали топовые украинские звезды: авторитетный украинский продюсер Потап, попкоролева Оля Полякова, которая впервые сядет в легендарное красное кресло, и диджитал-сенсация DOROFEEVA. Четвертым тренером стал рок-легенда, солист группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, обратившийся к своим коллегам-тренерам с экрана. Ведущими нового сезона станут Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Суперфинал Танців з зірками стал лучшей программой дня с долей 15.4% по аудитории 18-54 (50+). Финал шоу посмотрело 3.7 миллионов телезрителей, а пятый сезон охватил 12.65 миллионов зрителей по аудитории 4+ (Укр.). В воскресенье телеканал 1+1 стал лидером дня с долей 10% по аудитории 18-54 (50+).

Смотрите все выпуски шоу Танці з зірками на сайте 1plus1video.