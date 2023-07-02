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Для кого угодно и где угодно - Валерий Меладзе угодил в скандал с концертами

Анна Подгорная
2 июля 2023, 15:00 обновлено 2 июля, 15:00
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Жители страны-оккупанта возмущаются, что Меладзе активно выступает в рф.
Валерий Меладзе
Валерий Меладзе за 80 тыс. евро готов выступать для русских олигархов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzevalerian

Певец Валерий Меладзе попал в немилость в стране-оккупанте из-за поддержки Украины в войне с рф. Правда, принимать его в нашей стране с распростертыми объятиями тоже никто не спешит, так как Меладзе слишком робок и гибок у своих убеждениях. К тому же не брезгует зарабатывать на жителях страны-агрессора.

На большую сцену его не приглашают, поэтому приходится довольствоваться корпоративами. На них Меладзе идет охотно, даже если выступать придется перед русскими.

Об этом сообщают росСМИ, и публикуют скриншоты переписки якобы с концертным директором артиста, который прямым текстом подтверждает за сумму в 80 тыс. евро Меладзе обеспечит досуг на 45-50 минут кому угодно и где угодно. Но предпочтительней на Южном берегу Франции.

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К слову, цены на выступления Валерия Меладзе на частных вечеринках значительно выросли. Еще в 2020 году его гонорар составлял 60 тыс. евро. Впрочем, источник предполагает, что повышенную стоимость артист берет как раз с российских заказчиков.

Для кого угодно и где угодно - Валерий Меладзе угодил в скандал с концертами
Валерий Меладзе за 80 тыс. евро готов выступать для русских олигархов / коллаж: Главред, фото: t.me/telegaonlineofficial

Напомним, певец Валерий Меладзе вызвал в рф бурные обсуждения после того, как на вечеринке в Дубае произнес лозунг "Героям слава". Ярый поклонник путинского режима Олег Газманов также выступал на этом мероприятии, но позорно сбежал от вопроса об Украине. По его словам, он бы ни за какие деньги не высказался хорошо об Украине.

Также сообщалось, что следственный комитет и Генпрокуратура страны-агрессора, РФ, закончили проверку известного поп-певца Валерия Меладзе (который много лет жил и работал в Украине) ‒ за события в ОАЭ.

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