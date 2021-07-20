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Disney выбрал режиссера для фильма Блейд с Махершалой Али

20 июля 2021, 15:44

Disney уже определился с режиссером, продюсером и сценаристом фильма.

Махершала Али
Махершала Али / Getty Images

В США полным ходом идет подготовка к созданию нового фильма по знаменитым комиксам об истребителе вампиров - Блэйде. В 2000-х его роль исполнил Уэсли Снайпс в 3 фильмах. Нынче Disney выбрал на эту роль харизматического Махершалу Али, который стал сейчас особо популярным.

Как сообщает Deadline, Marvel ведет переговоры с режиссером Бассамом Тариком, который может снять перезапуск Блейда.

Стейси Осей-Куффур готова написать сценарий под руководством президента Marvel Studios Кевина Файги.

Компания искала человека на должность режиссера фильма почти год — с осени 2020 года. Поиски затянулись отчасти из-за того, что изначально предполагалось, что именно постановщик напишет сценарий, но от этой задумки впоследствии отказались.

Файги, Али и руководители студии встречались с десятком кандидатов вплоть до осени, в какой-то момент рассматривая варианты сценариста и режиссера.

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Тарик стал шестым "цветным" режиссером для фильмов Marvel, присоединившись к Райану Куглеру, Хлои Чжао, Дестин Креттон, Тайке Вайтити и Ниа ДаКоста, последняя из которых недавно была назначена режиссером продолжения Капитан Марвел.

Тарика представляют Range Media Partners, WME и юристы Дэниел Пассман и Тара Коле.

В последние годы Файги поставил перед собой задачу разнообразить не только актерский состав, который появляется перед камерой, но и тех, кто стоит за ней, и недавние сотрудники доказали это.

Даты начала съемок или даты выхода нового Блейда пока что нет и в ближайшее время пока что не предвидится - пока не будут определены все ключевые роли создателей ленты.

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