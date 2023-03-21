Димопулос отреагировала на скандальные слова Джеджулы о сыне

Санда Димопулос была очень осторожна в выражениях, чтобы не делать больно сыну.

Санта Димопулос / instagram.com/santadimopulos/

Украинская блогер и танцор Санта Димопулос отреагировала на скандальное заявление своего бывшего мужа-телеведущего Андрея Джеджулы в отношении их общего сына Даниэля. Ведущий заявил, что прекратил общение с сыном из-за разных взглядов на войну.

Тогда телеведущий оскорбился тем, что его бывшие отдыхают на роскошных пляжах, а сам Даниэль не понимает всей ситуации. Джеджула также обиделся на то, что его бывшие вывезли детей из Украины, даже не спросив разрешение у него.

Позже он попытался откорректировать сказанное, традиционно "съехав" на СМИ и "вырванный контекст". Джеджула резко попросил медиа проверять достоверность информации, хотя материал был написан в точности с его слов, которые он проговорил в интервью одной из украинских программ.

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Сын Джеджулы и Димопулос / Скриншот

После, он также заявил, что данная ситуация его повеселила и он обсудил ее со своим сыном

Теперь же ситуацию решила прокомментировать Санта Димопулос. На вопрос о Джеджуле, Санта ответила: "Вы же понимаете, что я не буду отвечать на этот вопрос, хотя мне есть много что сказать. Когда есть дети, то это тяжело и больно. Очень хочу защитить своего ребенка в первую очередь. Слава Богу, он уже взрослый и много чего понимает и анализирует", – прокомментировала она.

Димопулос добавила, что ей даже как-то бы не хотелось ассоциироваться с "некоторыми людьми" и "делать неприятно своему ребенку".

"Очень не хочется вообще хоть как-то ассоциироваться с некоторыми людьми и что-то комментировать публично – это вымазаться в грязи и делать неприятно своему ребенку", – сказала звезда.

Напомним, ранее Димопулос высказалась по поводу запроданки Ани Лорак.

"Если я не отвечаю, значит я о ней не думаю. Я предпочитаю думать о благородных, достойных, интеллектуально развитых, мудрых людях, со своим мнением, позицией. Сильных, ярких личностей, с которых можно брать пример. О пустоте лучше не думать, ведь наши мысли - это невидимые кирпичики нашего бытия", - пишет светская львица.

Ранее Андрей Джеджула сделал неожиданное признание, которое касается его отношений с сыном, которому ему родила блогер и танцор Санта Димопулос.

Позже также украинский шоумен и телеведущий Андрей Джеджула, который недавно заявил, что не общается со своим сыном Даниэлем из-за политических соображений, поспешил оправдаться за свой выпад.

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