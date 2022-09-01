Дети Пугачевой и Галкина пришли на первое сентября в школу

Лиза и Гарри Галкины. Фото Скриншот

Двойняшки звездных родителей Аллы Пугачевой и Максима Галкина отправились в третий класс в элитной гимназии в деревне Липки, в России.

Сама Алла Пугачева, которая недавно вернулась из Израиля, снимала Лизу и Гарри на торжественной линейке. "Красавцы!" — лаконично отметила Примадонна. Ролик с участием детей в личном блоге продемонстрировал также Максим Галкин.

"Алла повела детей в школу", — поделился 46-летний шоумен.

Напомним, ранее российская певица Алла Пугачева, которая не встала на сторону зла и не поддержала кровавую войну России против Украины, вернулась в РФ.

Певицу все это время "полоскали" пропагандисты, как могли. Ее имя не сходило со страниц российских СМИ из-за ее мужа Максима Галкина, который открыто осудил убийства и истребления украинского народа и, судя по всему, не собирается возвращаться на родину.

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