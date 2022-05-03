"Дети пили мочу": Усик шокировала новыми подробностями войны за Мариуполь

Екатерина Усик / соцсети

Мариуполь стал городом боли, слез, ужаса и страшных человеческих историй. С большими трудностями из Мариуполя сейчас продолжается эвакуация мирных жителей.

Не осталась в стороне одной жуткой истории жена украинского чемпиона мира по боксу Александра Усика. В своем Instagram Екатерина Усик поделилась жуткой историей спасения детей матерью.

Чтобы выжить в блокадном Мариуполе, детям пришлось пить дождевую воду из луж.

Супруга Александра Усика просто не может поверить в то, что происходит в современном мире, добавив, что история с лужами.

"Есть еще информация. В это сложно поверить, но люди пили мочу!!! 2022 год!!!" – написала Усик.

Как ранее сообщали, оккупанты разбомбили дом Александра Усика в Киевской области. Екатерина Усик показала, что натворили российские войска.

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