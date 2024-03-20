Горячий Макрон показал накачанное тело в зале: сеть взорвалась мэмами

Украинцы смешно прокомментировали фото французского президента.

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Эммануэль Макрон порадовал поклонников фото / Коллаж Главред, фото soazigdelamoissonniere

Президент Франции Эммануэль Макрон, который на днях сделал новое заявление относительно отправки войск НАТО в Украину, порадовал своих избирателей неофициальными фото.

На странице в Instagram, французский фотограф, который фотографирует президента, показал, как Макрон тренируется в спортивном зале, а также как тот поиграл своими мускулами. На фото, Макрон надел обтягивающую футболку, которая красиво подчеркнула атлетическое тело главы государства.

Похоже, что Макрон занимался боксом. Подписчики на странице фотографа шутили относительно личности, которую представляет себе Макрон, когда сражается с боксерской грушей.

видео дня

Украинцы, традиционно, отреагировали остроумными мемами и комментариями.

Украинцы троллят Макрона / Скриншот Twitter

"Ты не ты, когда голодный" / Скриншот Twitter

Украинцы троллят Макрона / Скриншот Twitter

Ну и на "закуску":

Украинцы троллят Макрона / Скриншот Twitter

Заявления Макрона об отправке войск в Украину

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Риторика Макрона по войне в Украине резко поменялась Французский лидер Эммануель Макрон еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал весьма "миролюбивую" позицию в отношении Москвы, все время призывая стороны к "диалогу". Более того, Макрон настаивал, что Путину в этой войне следует "сохранить лицо", намекая на территориальные уступки стране-агрессору, что откровенно не нравилось ни Киеву, ни западным союзникам. Но после истощения у ВСУ ресурсов (техники и боеприпасов) из-за сократившейся помощи США Макрон занял "воинствующую позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса. Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют растущее давление на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона. Предложение начальника штаба обороны Франции генерала Тьерри Буркхарда, как отмечает Даалдер, включало укомплектование оборонительных систем, обучение сил в Украине, начало киберопераций и предложение помощи в разминировании.

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