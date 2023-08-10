Дерзкая Мейхер показала фото в средиземноморском стиле

Надя Мейхер не делает никаких заявлений относительно нападения России на Украину.

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Надя Мейхер продолжает молчать о войне / Коллаж Главред, фото Instagram/nadyameiher

Бывшая участница популярного герлз-бенда "ВИА Гра" Надежда Мейхер (она же Надежда Грановская), которая долгое время пропадала с радаров поклонников, начала потихоньку появляться и каждый раз радует поклонников новыми образами.

На этот раз, на своей странице в Instagram, Мейхер показала солнечный средиземноморский образ. Она выложила фото, где позирует в желтом платье в деревенском стиле.

Между тем, на лице у Нади по-прежнему не видно улыбки. С каждым своим новым постом она выглядит грустной, задумчивой.

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Солнечная, но грустная Надя Мейхер / Instagram/nadyameiher

Напомним, ранее известный фотограф Алина Квитка рассекретила, где сейчас пребывает бывшая солистка "ВИА Гра" Надежда Мейхер, которая замужем за российским бизнесменом.

Стоит отметить, что Надежда Мейхер замужем за российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым, который продолжает работать в стране-агрессоре и предпочитает молчать про войну в Украине. Сама артистка позицию мужа и слухи от скандального блогера не комментирует.

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