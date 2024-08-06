Французский и аргентинский режиссер и сценарист Гаспар Ноэ на днях стал главным героем желтой прессы страны-оккупанта. В рф демонстративно радуются от изоляции от внешнего цивилизованного мира, но на деле не могут сдержать щенячьего восторга, если кто-то извне вдруг посещает страну на болотах.
Так ряд росСМИ сообщили, что Ноэ приехал в столицу страны-агрессора, и провел несколько зажигательных вечеров в московских клубах. Режиссер прибыл по приглашению глянцевого российского издания на "камерную встречу, посвященную теме семьи и искусства".
После этого Гаспар Ноэ был замечен на улицах москвы, где охотно фотографировался с фанатами. Примечательно, что работы режиссера в стране-оккупанте к показу запрещены из-за чрезмерной откровенности.
С критикой визита Гаспара Ноэ в страну, которая развязала кровавую войну и нарушает общепринятые законы человечества, выступила украинская благотворительная платформа United 24. В официальном блоге были опубликованы кадры с режиссером в стране-террористе, которые так смакуют оккупанты.
"Всемирно известный режиссер Гаспар Ноэ приехал в москву по приглашению российского журнала "Москвичка" на частное мероприятие. По словам соорганизатора мероприятия, на 5 августа был запланирован "культурный вечер". Режиссер также был замечен в московских клубах. Зачем Гаспар Ноэ приехал в страну, где его творчество запрещено?" - пишут United 24.
В комментариях к этому посту украинцы не могут сдержать возмущение: "Деньги не пахнут смертью, не так ли, Гаспар?", "Запрошують нове "мʼясо" для обмінів", "Я надеюсь, россияне скоро навестят его во Франции и покажут, что такое "русская культура", "Любил его фильмы, но это просто финиш", "Сподіваюсь, що його заарештують за шпіонаж", "Отличный способ, чтобы показать свою любовь к современному фашизму" и т.д.
К слову, сам Ноэ свою поездку не афишировал и никак не комментирует в социальных сетях.
Смотрите видео с Гаспаром Ноэ в москве:
Кто такой Гаспар Ноэ?
Гаспар Ноэ - французский и аргентинский кинорежиссёр и сценарист. Мировую известность получил в 2002 году после выхода фильма "Необратимость" с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем в главных ролях, сообщает Википедия. Создает фильмы в категории "Артхаус".
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